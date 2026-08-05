Moradabad News: अब मलकपुर सेमली में तेंदुए का हमला, मजदूर को गर्दन से दबोचकर खींचकर ले जाने का प्रयास

Moradabad News: डिलारी थाना क्षेत्र के गांव मलकपुर सेमली में तेंदुए ने एक मजदूर पर हमला कर दिया। मजदूर बाबू के साथियों ने साहस का परिचय देते हुए तेंदुए का मुकाबला किया और उसकी जान बचाई। बाबू को गंभीर चोटें आईं और उसे अस्पताल ले जाया गया। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए अभियान तेज कर दिया है।

Moradabad News: ठाकुरद्वारा क्षेत्र के लालापुर पीपलसाना में महिला को निवाला बनाने की घटना के दो दिन बाद अब डिलारी थाना क्षेत्र के गांव मलकपुर सेमली में तेंदुए ने एक मजदूर पर हमला कर दिया। अब तेंदुए ने मजदूर को गर्दन पर पंजा मारकर गिरा दिया और उसे खींचकर ले जाने का प्रयास किया। हालांकि साथियों ने साहस का परिचय देते हुए दरांतियों के सहारे तेंदुए का मुकाबला किया और घायल मजदूर की जान बचा ली। मलकपुर सेमली निवासी 40 वर्षीय बाबू बुधवार सुबह करीब 6:45 बजे अपने साथी समीर, शमशेर और रईस के साथ रामगंगा नदी के किनारे स्थित गन्ने के खेत में मजदूरी करने गया था। खेत में गन्ने के सूखे पत्ते साफ करने के दौरान अचानक पीछे से आए तेंदुए ने बाबू की गर्दन पर पंजा मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद तेंदुआ उसे घसीटकर झाड़ियों की ओर ले जाने लगा। साथी मजदूरों ने बाबू को तेंदुए के कब्जे में देखकर हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने हाथों में मौजूद दरांतियां लेकर तेंदुए का सामना किया। काफी देर तक चले संघर्ष के बाद तेंदua बाबू को छोड़कर उछलता-कूदता हुआ पास की झाड़ियों में जाकर छिप गया। इसके बाद साथी घायल बाबू को गांव लेकर पहुंचे。

हमले में घायल मजदूर की हालत हमले में बाबू की गर्दन और बाएं हाथ पर तेंदुए के पंजों से गंभीर चोटें आई हैं। परिजन और ग्रामीण उसे एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डिलारी लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए को पकड़ने के लिए घटनास्थल के पास पिंजरा लगा दिया। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है और ग्रामीण खेतों में जाने से डर रहे हैं। ग्राम प्रधान अशरफ अली का कहना है कि मलकपुर सेमली और आसपास के गांवों में कई सालों से तेंदुओं की मौजूदगी बनी हुई है। उनके अनुसार अब तक तेंदुए दर्जनों लोगों को घायल कर चुके हैं और सैकड़ों पालतू पशुओं को अपना शिकार बना चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वन विभाग की कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि दो दिन पहले लालापुर पीपलसाना में चारा लेने गई एक महिला की भी तेंदुए के हमले में मौत हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद अभी तक किसी तेंदुए को पकड़ा नहीं जा सका है। लगातार हो रहे हमलों से क्षेत्र के लोगों में वन विभाग के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है।

तेंदुए को पकड़ने के लिए विशेष टीम --------------

तेंदुए को पकड़ने के लिए आगरा से बुलाई गई एसओएस टीम

-डीएफओ देर रात तक ग्रामीण क्षेत्रों में डटे रहे, पिंजरेलोगों से अकेले खेतों में न जाने की अपील

मुरादाबाद। दो दिन पहले लालापुर पीपलसाना में महिला की मौत और बुधवार को डिलारी क्षेत्र के मलकपुर सेमली में मजदूर पर हुए तेंदुए के हमले के बाद वन विभाग ने अभियान तेज कर दिया है। तेंदुए को पकड़ने के लिए गुरुवार को आगरा से विशेषज्ञों की वाइल्डलाइफ एसओएस (स्पेशल ऑपरेशन सर्विस) टीम बुलाई गई है। यह टीम वन विभाग के साथ मिलकर तेंदुए को ट्रैक करने और उसे पकड़ने का प्रयास करेगी।

डीएफओ डॉ. विनय कुमार बुधवार को देर रात तक अपनी टीम के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में डटे रहे। उन्होंने लालापुर पीपलसाना और मलकपुर सेमली के आसपास के जंगलों और गन्ने के खेतों में तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखी और उसकी लोकेशन ट्रेस करने का प्रयास किया। हालांकि देर रात तक तेंदुए का कोई स्पष्ट सुराग नहीं मिल सका। डीएफओ ने बताया कि तेंदुए को पकड़ने के लिए लालापुर पीपलसाना और मलकपुर सेमली के पास पिंजरे लगाए गए हैं। विभाग की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं और उम्मीद है कि जल्द ही तेंदुए को पकड़ लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुरुवार से एसओएस टीम भी अभियान में शामिल होगी, जिससे रेस्क्यू अभियान और अधिक प्रभावी होगा। उन्होंने ग्रामीणों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोग खेतों पर काम करने के लिए अकेले बिल्कुल न जाएं और समूह में ही निकलें। विशेष रूप से सुबह-शाम और रात के समय पूरी सावधानी बरतें। उन्होंने कहा कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या तेंदुए के दिखाई देने पर तुरंत वन विभाग को सूचना दें। वन विभाग की प्राथमिकता ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए तेंदुए को सुरक्षित तरीके से पकड़ना है।