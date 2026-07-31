Moradabad News: डिलारी में तेंदुए ने किसान पर किया हमला,घायल
Moradabad News: गांव चंदूपुरा में एक किसान पर तेंदुए ने हमला कर दिया। किसान पवन कुमार अपने खेत में काम कर रहा था जब तेंदुआ उसके पास आया। पवन ने अपनी जान बचाने के लिए तेंदुए से भिड़ा और आसपास के अन्य किसानों ने सहायता की। अब ग्रामीण तेंदुए के डर से रात में जागने और समूह बनाकर काम करने को मजबूर हैं।
Moradabad News: थाना क्षेत्र के गांव चंदूपुरा में खेत पर काम करते किसान पर तेंदुए ने हमला कर घायल कर दिया, गांव निवासी किसान पवन कुमार गुरुवार की शाम लगभग 5:00 बजे रामगंगा नदी स्थित अपने खेत में बोई धान की फसल मे खाद छिड़क रहा था, तभी गन्ने के खेत से निकल कर तेंदुए ने किसान पर हमला कर दिया, जिससे तेंदुए के पंजे किसान के सीने पर लग गए हाथ में दरांती लेकर अपनी जान बचाने के लिए पवन कुमार तेंदुए से भिड गया ,शोर मचाने पर आसपास खेतों में काम कर रहे किसानों ने दौड़कर लाठी डंडे दिखाकर तेंदुए को भगाया ,तेंदुआ किसान को छोड़कर उछल कूद करता हुआ गन्ने के खेत में जाकर छुप गया।
रामगंगा नदी किनारे बसे ग्रामीण पर तेंदुआ लगातार हमला कर रहा है, जिससे क्षेत्र में दहशत बनी हुई है, तेंदुए की सक्रियता से खेतों पर काम करने के लिए किसान हाथों में लाठी डंडे समूह बनाकर जा रहे हैं, रातें में जाग कर गुजर बसर रहे हैं, टोलिया बनाकर पहरेदारी करने को मजबूर हैं, घायल पवन कुमार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डिलारी पहुंचकर अपना उपचार कराया, दहशत जदा ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम से पिंजरा लगाकर तेंदुआ पकड़ने की मांग की है, इस संबंध में वन क्षेत्राधिकारी ठाकुरद्वारा रवि गंगवार ने बताया कि अपनी रक्षा स्वयं करें ,शाम को खेतों पर अकेले न जाएं तेंदुआ देखने पर छेड़छाड़ न करें।
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