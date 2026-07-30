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Moradabad News: डिलारी में तेंदुए ने किसान पर किया हमला,घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: गांव चंदूपुरा में खेती करते किसान पवन कुमार पर तेंदुए ने हमला कर घायल कर दिया। शाम को रामगंगा नदी किनारे पवन कुमार धान की फसल में खाद डाल रहे थे, तभी तेंदुआ उन पर झपट पड़ा। ग्रामीणों ने मदद की और तेंदुए को भगाया। अब इलाके में दहशत है और ग्रामवासी तेंदुए को पकड़ने की मांग कर रहे हैं।

Moradabad News: डिलारी में तेंदुए ने किसान पर किया हमला,घायल

Moradabad News: थाना क्षेत्र के गांव चंदूपुरा में खेत पर काम करते किसान पर तेंदुए ने हमला कर घायल कर दिया, गांव निवासी किसान पवन कुमार गुरुवार की शाम लगभग 5:00 बजे रामगंगा नदी स्थित अपने खेत में बोई धान की फसल मे खाद छिड़क रहा था, तभी गन्ने के खेत से निकल कर तेंदुए ने किसान पर हमला कर दिया, जिससे तेंदुए के पंजे किसान के सीने पर लग गए हाथ में दरांती लेकर अपनी जान बचाने के लिए पवन कुमार तेंदुए से भिड गया ,शोर मचाने पर आसपास खेतों में काम कर रहे किसानों ने दौड़कर लाठी डंडे दिखाकर तेंदुए को भगाया ,तेंदुआ किसान को छोड़कर उछल कूद करता हुआ गन्ने के खेत में जाकर छुप गया।

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रामगंगा नदी किनारे बसे ग्रामीण पर तेंदुआ लगातार हमला कर रहा है, जिससे क्षेत्र में दहशत बनी हुई है, तेंदुए की सक्रियता से खेतों पर काम करने के लिए किसान हाथों में लाठी डंडे समूह बनाकर जा रहे हैं, रातें में जाग कर गुजर बसर रहे हैं, टोलिया बनाकर पहरेदारी करने को मजबूर हैं, घायल पवन कुमार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डिलारी पहुंचकर अपना उपचार कराया, दहशत जदा ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम से पिंजरा लगाकर तेंदुआ पकड़ने की मांग की है, इस संबंध में वन क्षेत्राधिकारी ठाकुरद्वारा रवि गंगवार ने बताया कि अपनी रक्षा स्वयं करें ,शाम को खेतों पर अकेले न जाएं तेंदुआ देखने पर छेड़छाड़ न करें।

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