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Moradabad News: तेंदुए ने नोच डाला संतोष देवी का चेहरा, गर्दन का पूरा मांस भी खाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: लालापुर पीपलसाना में एक तेंदुए के हमले में संतोष देवी की मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के चेहरे और गर्दन पर तेंदुए के दांतों के गहरे निशान मिले। रविवार को चारा लेने गई संतोष देवी पर तेंदुआ हमला कर गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

Moradabad News: तेंदुए ने नोच डाला संतोष देवी का चेहरा, गर्दन का पूरा मांस भी खाया

Moradabad News: लालापुर पीपलसाना में तेंदुए के हमले में जान गंवाने वाली संतोष देवी के शव का मंगलवार को पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तेंदुए के हमले की भयावह तस्वीर सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार तेंदुए ने महिला के चेहरे को बुरी तरह नोच दिया था और गर्दन के हिस्से को भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला के चेहरे और गर्दन पर तेंदुए के दांतों के गहरे निशान पाए गए हैं। बताया गया कि तेंदुए ने महिला की गर्दन के हिस्से का काफी मांस खा लिया था। वहीं चेहरे पर भी गंभीर चोटों के निशान मिले हैं।

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सोमवार दोपहर चारा लेने जंगल गई संतोष देवी पर तेंदुए ने हमला कर दिया था। हमले के बाद मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। सूचना मिलने पर वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी। मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने महिला का अंतिम संस्कार कर दिया।

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