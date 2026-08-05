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Moradabad News: तेंदुए ने अब डिलारी में मजदूर पर किया हमला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: डिलारी क्षेत्र में बुधवार सुबह 6:45 बजे तेंदुए के हमले में एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बाबू को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डिलारी भेजा गया और फिर जिला अस्पताल मुरादाबाद में भर्ती किया गया। क्षेत्र में दहशत का माहौल है और ग्रामीणों ने तेंदुए को पकड़ने की मांग की है।

Moradabad News: तेंदुए ने अब डिलारी में मजदूर पर किया हमला

Moradabad News: डिलारी क्षेत्र में बुधवार सुबह करीब 6:45 बजे तेंदुए के हमले में एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने घायल मजदूर बाबू को एंबुलेंस की सहायता से उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डिलारी पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बाबू को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल मुरादाबाद भेज दिया, जहां उसे भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया गया। तेंदुए के हमले की सूचना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से तेंदुए को जल्द पकड़ने और क्षेत्र में गश्त बढ़ाने की मांग की है।

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