Moradabad News: तेंदुए ने अब डिलारी में मजदूर पर किया हमला
Moradabad News: डिलारी क्षेत्र में बुधवार सुबह 6:45 बजे तेंदुए के हमले में एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बाबू को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डिलारी भेजा गया और फिर जिला अस्पताल मुरादाबाद में भर्ती किया गया। क्षेत्र में दहशत का माहौल है और ग्रामीणों ने तेंदुए को पकड़ने की मांग की है।
Moradabad News: डिलारी क्षेत्र में बुधवार सुबह करीब 6:45 बजे तेंदुए के हमले में एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने घायल मजदूर बाबू को एंबुलेंस की सहायता से उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डिलारी पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बाबू को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल मुरादाबाद भेज दिया, जहां उसे भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया गया। तेंदुए के हमले की सूचना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से तेंदुए को जल्द पकड़ने और क्षेत्र में गश्त बढ़ाने की मांग की है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।