Moradabad News: महिला को निवाला बनाने के बाद अब तेंदुए ने किसान पर बोला हमला, ग्रामीणों में दहशत
Moradabad News: मुरादाबाद के लालापुर पीपलसाना गांव में तेंदुए की दहशत बरकरार है। चार दिन पहले तेंदुए ने संतोष देवी को मार डाला था। हाल ही में तेंदुआ सुरेंद्र सिंह के घर घुस आया और उन पर हमला कर दिया। ग्रामीणों का वन विभाग पर लापरवाही का आरोप है, क्योंकि घटना की सूचना देने के बावजूद कोई टीम मौके पर नहीं पहुंची।
Moradabad News: मुरादाबाद। ठाकुरद्वारा कोतवाली क्षेत्र के लालापुर पीपलसाना गांव में तेंदुए की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही है। चार दिन पहले इसी गांव में तेंदुए ने चारा लेने गई संतोष देवी को हमला कर मौत के घाट उतार दिया था। अब एक बार फिर तेंदुए की दस्तक से ग्रामीणों में भय का माहौल है। आरोप है कि रात के समय तेंदुआ गांव निवासी सुरेंद्र सिंह के घर पहुंच गया और उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद से वह दहशत में हैं। लालापुर पीपलसाना निवासी सुरेंद्र सिंह पुत्र सीताराम सिंह के अनुसार, रात के समय तेंदुआ उनके घर पहुंच गया और हमला कर दिया।
घटना के बाद वह भयभीत हो गए और अभी तक सदमे की स्थिति में हैं। परिजनों के अनुसार, घटना के बाद उनकी हालत खराब हो गई और वह कई बार बेहोशी की स्थिति में पहुंच गए। ग्रामीण ओमवीर सिंह बिश्नोई ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि घटना की सूचना रात में ही वन विभाग को दी गई थी, लेकिन मौके पर कोई टीम नहीं पहुंची। आरोप है कि रात में वन विभाग के चार कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन उनमें से कोई भी मौके पर मौजूद नहीं था।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।