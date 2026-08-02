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Moradabad News: बदहाल व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराने को एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में जनसुविधाओं पर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने जर्जर शौचालय की मरम्मत और रतूपुरा चौराहे की खराब हाईमास्ट लाइट को चालू करने की मांग की। इन समस्याओं के कारण वादकारियों और नागरिकों को कठिनाई हो रही है। एसडीएम ने समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया।

Moradabad News: बदहाल व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराने को एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

Moradabad News: अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर की जनसुविधाओं से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से उठाए। उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर तहसील सभागार के निकट स्थित जर्जर शौचालय की मरम्मत तथा रतूपुरा चौराहे पर लंबे समय से खराब पड़ी हाईमास्ट लाइट को शीघ्र चालू कराने की मांग की। अधिवक्ता सौरभ गहलोत, शेखर यादव, योगी चौहान, चेतन कश्यप एवं सूर्यांश प्रताप सिंह ने कहा कि क्षतिग्रस्त शौचालय के कारण वादकारियों, अधिवक्ताओं और आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रतूपुरा चौराहे पर हाईमास्ट लाइट बंद रहने से रात के समय अंधेरा छाया रहता है, जिससे राहगीरों को दिक्कत होती है और दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है।

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एसडीएम ने दोनों समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभाग को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए और शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया।

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