Moradabad News: शहर के कांवड़ बेड़े जल लेने बृजघाट के लिए रवाना

Moradabad News: सावन के पहले सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए कांवड़िये बृजघाट रवाना हो गए हैं। बरेली और शाहबाद आदि क्षेत्रों से भी श्रद्धालु जल लेने हरिद्वार पहुंच रहे हैं। शनिवार को बाजार में केसरिया रंग के सामान की बिक्री बढ़ गई है। स्वयं सेवक कांवड़ियों के लिए भंडारा शिविर लगाएंगे।

Moradabad News: सावन के पहले सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए शहर के लगभग सभी कांवड़िये जल लेने बृजघाट रवाना हो गए हैं। इनके वाहनों पर लगे डीजे और माइकों से भक्ति संगीत गूंजता रहा। शुक्रवार और शनिवार को बृजघाट जाने वाले सभी कांवड़िये आज शनिवार को ही जल लेकर वापसी शुरू कर देंगे। उधर बरेली, मिलक, शाहबाद आदि क्षेत्रों से जल लेने हरिद्वार जाने वाले कांवड़ियों की वापसी भी शनिवार को तेज रही। जयकारों से कांठ रोड गूंजता रहा। कांवड़िये सुबह से ही बृजघाट के लिए रवाना हो गए। दोपहर तक लगभग सभी कांवड़िये चले गए। दस सराय निवासी कांवड़िया अजीत सैनी ने बताया कि उनका लक्ष्य आज ही रात तक रजबपुर पहुंचने का है ताकि रविवार की रात तक मुरादाबाद आ सकें। उधर हरिद्वार से जल लेकर बरेली, मिलक और शाहबाद आदि क्षेत्रों के बेड़ों की वापसी भी कांठ रोड से होती रही。

कांवड़ियों की सेवा को लगेंगे शिविर रविवार को कांठ रोड से आने वाले कांवड़ियों के लिए स्वयं सेवी संस्थाएं एसएस चिल्ड्रेन एकेडमी और विवेकानंद अस्पताल के पास तथा आशियाना मोड़ सहित कई स्थानों पर भंडारा शिविर लगाए जाएंगे। यह आज देर रात तक सज जाएंगे जबकि बड़ी सोच फाउंडेशन के संस्थापक अमित गुप्ता ने बताया कि उन्होंने एक चौपहिया वाहन किया है। इसमें सामान लेकर कांठ रोड एवं दिल्ली रोड पर पहुंचकर भोले के भक्तों की सेवा करेंगे। विशाल,नीतू, अन्नू राहुल आदि उनका सहयोग करेंगे। जबकि दिल्ली रोड पर भी कई शिविर लगने की उम्मीद बताई गई है।

केसरिया रंग से चमका बाजार एक दिन पहले तक जहां बाजार में सन्नाटा था शनिवार को बाजार सज गया। यहां हनुमान जी एवं शिव जी की आकृतियां छपे केसरिया ध्वज, केसरिया टी-शर्ट, धोती, अंगोछे, लुंग्गी और पयजामे आदि बिकने शुरू हो गए हैं। लोग खरीदारी भी कर रहे हैं। यह 100 से लेकर 200 रुपये तक की रेंज में मिल रहे हैं। ध्वज 51 से लेकर 151 रुपये की रेंज में उपलब्ध हैं।

बाइकों से भी रवाना हुए श्रद्धालु दूसरी ओर काफी संख्या में बाइकों से भी श्रद्धालु जल लेने हरिद्वार रवाना हुए। यह भी आज पहुंचकर रविवार की सायं तक वापस आ जाएंगे।