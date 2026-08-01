Moradabad News: कांवड़ियों की सेवा करेंगे व्यापारी
Moradabad News: संयुक्त व्यापार मंडल ने सावन माह में कांवड़ियों की सेवा का निर्णय लिया है। मंडल के अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल जौनी के अनुसार, पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में सेवा करेंगे। महामंत्री विपिन गुप्ता ने कहा कि भोले के भक्तों पर पुष्प वर्षा की जाएगी और यातायात व्यवस्था में प्रशासन का सहयोग होगा।
Moradabad News: संयुक्त व्यापार मंडल ने सावन माह में कांवड़ियों की सेवा करने का निर्णय लिया है। बैठक में अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल जौनी ने कहा कि मंडल के पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में कांवड़ियों की सेवा करेंगे। महामंत्री विपिन गुप्ता ने कहा कि भोले के भक्तों पर पुष्प वर्षा की जाएगी और यातायात व्यवस्था में पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग किया जाएगा। बैठक में श्याम बिहारी शर्मा, राजेश शर्मा, पंकज, आकाश, अमित, सहजादा, रवि,निजाम आदि रहे।
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