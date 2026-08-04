Moradabad News: अब सात तक होंगे आईटीआई में प्रवेश
Moradabad News: कांठ रोड स्थित आईटीआई में प्रवेश की अंतिम तिथि को चार अगस्त से बढ़ाकर सात अगस्त कर दिया गया है। इच्छुक छात्रों को आवेदन के लिए राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यहां इलेक्ट्रिशियन, फिटर, टर्नर, वेल्डर, ड्राफ्ट्समैन, और मोटर मैकेनिक समेत कुल 13 ट्रेड उपलब्ध हैं।
Moradabad News: जिले के कांठ रोड स्थित आईटीआई में प्रवेश की अंतिम तिथि चार अगस्त से बढ़ाकर सात अगस्त कर दी गई है। इच्छुक छात्रों को राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट पर जाकर आनलाइन आवेदन करना होगा। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, वेल्डर, ड्राफ्ट्समैन, और मोटर मैकेनिक समेत कुल 13 ट्रेड उपलब्ध हैं।
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