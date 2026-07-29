Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Moradabad News: गुरु पूर्णिमा पर निवेशित पदग्रहण समारोह आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
Follow us on Google News
share

Moradabad News: क्रिप्टन पब्लिक स्कूल में गुरु पूर्णिमा पर शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पदग्रहण समारोह हुआ। मुख्य अतिथि महिला थाना प्रभारी वंदना सिंह रहीं। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को नेतृत्व एवं दायित्व से जुड़ी प्रेरणा दी गई। नए छात्र परिषद के पदाधिकारियों को बैज पहनाकर औपचारिक रूप से नियुक्त किया गया।

Moradabad News: गुरु पूर्णिमा पर निवेशित पदग्रहण समारोह आयोजित

Moradabad News: क्रिप्टन पब्लिक स्कूल में बुधवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए निवेशित पदग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महिला थाना प्रभारी वंदना सिंह रहीं। शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन, सरस्वती वंदना और स्वागत गीत से हुआ। प्रधानाचार्य डॉ. सीबी जदली ने विद्यार्थियों से नेतृत्व को अधिकार नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व मानते हुए ईमानदारी और समर्पण के साथ दायित्व निभाने का आह्वान किया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। समारोह में छात्र परिषद के पदाधिकारियों को बैज और सैश पहनाकर पदभार ग्रहण कराया गया। अक्षत चौधरी को हेड बॉय तथा अलीजा सुभानी को हेड गर्ल बनाया गया।

ये भी पढ़ें:Rudrapur News: सेंट लामार्ट स्कूल में छात्र परिषद का गठन

वंदना सिंह ने विद्यार्थियों को विनम्रता, अनुशासन और उत्तरदायित्व के साथ नेतृत्व करने की प्रेरणा दी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Moradabad News Moradabad Latest News investiture ceremony

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।