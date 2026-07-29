Moradabad News: गुरु पूर्णिमा पर निवेशित पदग्रहण समारोह आयोजित
Moradabad News: क्रिप्टन पब्लिक स्कूल में गुरु पूर्णिमा पर शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पदग्रहण समारोह हुआ। मुख्य अतिथि महिला थाना प्रभारी वंदना सिंह रहीं। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को नेतृत्व एवं दायित्व से जुड़ी प्रेरणा दी गई। नए छात्र परिषद के पदाधिकारियों को बैज पहनाकर औपचारिक रूप से नियुक्त किया गया।
Moradabad News: क्रिप्टन पब्लिक स्कूल में बुधवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए निवेशित पदग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महिला थाना प्रभारी वंदना सिंह रहीं। शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन, सरस्वती वंदना और स्वागत गीत से हुआ। प्रधानाचार्य डॉ. सीबी जदली ने विद्यार्थियों से नेतृत्व को अधिकार नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व मानते हुए ईमानदारी और समर्पण के साथ दायित्व निभाने का आह्वान किया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। समारोह में छात्र परिषद के पदाधिकारियों को बैज और सैश पहनाकर पदभार ग्रहण कराया गया। अक्षत चौधरी को हेड बॉय तथा अलीजा सुभानी को हेड गर्ल बनाया गया।
वंदना सिंह ने विद्यार्थियों को विनम्रता, अनुशासन और उत्तरदायित्व के साथ नेतृत्व करने की प्रेरणा दी।
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