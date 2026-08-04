Moradabad News: रोजगार सेवक की जांच के लिए टीम का हुआ गठन
Moradabad News: बिलारी। मंगूपुरा विकासखंड में ग्राम रोजगार सेवक के द्वारा मनरेगा योजना में वित्तीय
Moradabad News: मंगूपुरा विकासखंड में ग्राम रोजगार सेवक के द्वारा मनरेगा योजना में वित्तीय अनियमितता किए जाने के मामले में आईजीआरएस पर की गई शिकायत के बाद खंड विकास अधिकारी ने जांच के लिए टीम का गठन किया है, साथ ही स्पष्ट आख्या मांगी गई है। खंड विकास अधिकारी ने सहायक विकास अधिकारी अनिल कुमार, अनुराज के अलावा अवर अभियंता अजय कुमार की टीम का गठन किया है, साथ ही गांव के सचिव को ग्राम पंचायत में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं शिकायतकर्ता को भी मौके पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए।
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