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Moradabad News: बैंकों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत चलाया सघन चेकिंग अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: ठाकुरद्वारा में कोतवाली पुलिस ने अपराध पर नियंत्रण के लिए बैंक और एटीएम पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। प्रभारी मनोज परमार के निर्देशन में कांस्टेबल गौरव कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की। सुरक्षा बढ़ाने के लिए यह अभियान चलाया गया।

Moradabad News: बैंकों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत चलाया सघन चेकिंग अभियान

Moradabad News: ठाकुरद्वारा। नगर में कोतवाली पुलिस ने अपराध पर नियंत्रण के दृष्टिगत बैंकों और एटीएम पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। कोतवाली प्रभारी मनोज परमार के निर्देश पर कांस्टेबल गौरव कुमार के नेतृत्व में भारी पुलिसकर्मियों के साथ नगर के बैंक व एटीएम की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बैंकों के आसपास विभिन्न जगहों पर वाहनों को भी चेक किया गया। आसपास खड़े संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई है। कांस्टेबल काजल, ज्योति आदि रहे।

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