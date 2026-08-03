Moradabad News: योजनाओं को इस्टीमेट तैयार,मुख्यालय जाएगा
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Moradabad News: मंडी समिति की व्यवस्था सुधार के लिए मुख्य सड़क पर डिवाइडर, नालों पर रैलिग, सड़कों की मरम्मत और निर्माण का इस्टीमेट तैयार कर निर्माण विभाग को भेजा जाएगा। निर्माण विभाग ने अब उनका इंस्टीमेट तैयार कर लिया है। अवर अभियंता एमपी भाटी ने बताया इस्टीमेट पूरी तरह तैयार हो गया है। अब इसे स्वीकृति के लिए बुधवार को मुख्यालय लखनऊ भेज दिया जाएगा। मंडी समिति सचिव मोहित फौजदार ने बताया योजनाएं स्वीकृति के बाद धन आवंटित होते ही विकास कार्य आरंभ हो जाएगा।
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