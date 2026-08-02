Moradabad News: रूट डायवर्जन से बस यात्रियों की बढ़ीं मुश्किलें
Moradabad News: रूट डायवर्जन का असर आम यात्रियों पर भी पड़ने लगासबसे अधिक असर रोजाना नौकरी, व्यापार और शिक्षा के लिए यात्रा करने वाले लोगों पर पड़ रहा है। यात्रियों न
Moradabad News: कांवड़ यात्रा को लेकर रूट डायवर्जन का असर आम यात्रियों पर भी पड़ने लगा है। शहर के बस स्टैंड से बसों का संचालन बंद होने के कारण यात्रियों को अब दो से तीन किलोमीटर दूर अस्थायी बस स्टैंड तक पहुंचना पड़ रहा है। इससे यात्रियों का समय और खर्च दोनों बढ़ गए हैं। रूट डायवर्जन के चलते दिल्ली, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, संभल, चंदौसी, बदायूं, आंवला, सिरौली आदि जगहों पर जाने वाली बसों का संचालन आजादनगर अस्थायी रोडवेज बस स्टैंड से किया जा रहा है तो वहीं रामपुर दोराहे से बरेली, लखनऊ, हल्द्वानी, रामनगर, बिजनौर, सहारनपुर, धामपुर, हरिद्वार, देहरादून आदि को बसें जा रही हैं।
बस पकड़ने के लिए यात्रियों को ई-रिक्शा या अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे उन्हें 20 से 50 रुपये तक अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है। रूट परिवर्तन के कारण रोडवेज और निजी बस संचालकों ने किराये में भी बढ़ोतरी कर दी है। इसका सबसे अधिक असर रोजाना नौकरी, व्यापार और शिक्षा के लिए यात्रा करने वाले लोगों पर पड़ रहा है। यात्रियों ने प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ आम लोगों की सुविधा का भी ध्यान रखने की मांग की है। उनका कहना है कि अस्थायी बस स्टैंड तक पहुंचने में अतिरिक्त समय और धन खर्च करना पड़ रहा है। रोडवेज के सेवा प्रबंधक अनुराग यादव का कहना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों शिवभक्तों की सुरक्षा और निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसी कारण अस्थायी यातायात व्यवस्था लागू की गई है। उन्होंने बताया कि कांवड़ यात्रा समाप्त होने के बाद बसों का संचालन तथा किराया सामान्य कर दिया जाएगा।
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