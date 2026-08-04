Moradabad News: टाउन हाल पर लगा साप्ताहिक बाजार, बने जाम के हालात
Moradabad News: टाउन हाल पर लगा साप्ताहिक बाजार, बने जाम के हालातटाउन हाल पर लगा साप्ताहिक बाजार, बने जाम के हालातटाउन हाल पर लगा साप्ताहिक बाजार, बने जाम के हालात
Moradabad News: टाउन हाल पर मंगलवार को अवैध तरीके से सड़क किनारे साप्ताहिक बाजार लगाया गया। इससे जाम के हालात बनने शुरू हो गए। दोपहर बाद हालात बद से बदतर हो गए। सूचना पाकर निगम की टीम मौके पर पहुंची। उसने कोतवाली पुलिस के साथ मिलकर अवैध बाजार को हटवाया। साथ ही, छह लोगों के चालान काटने की कार्रवाई की। इसके अलावा इतने ही लोगों का सामान भी जब्त किया। नगरायुक्त दिव्यांशु पटेल ने बताया कि सड़क पर बाजार किसी भी कीमत पर लगने नहीं दिया जाएगा।
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