Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Moradabad News: भूमि पर अवैध कब्जे और जान से मारने की धमकी का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
Follow us on Google News
share

Moradabad News: ग्राम पीपलसाना के निवासी साबिर हुसैन ने अपनी भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए धमकी देने का आरोप लगाया है। उन्होंने जिलाधिकारी से कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि खुर्शीद, अफजाल, शमशाद और मुस्तफाकई ने उसकी भूमि पर शौचालय और बाथरूम का निर्माण किया। उनका परिवार मानसिक तनाव में है।

Moradabad News: भूमि पर अवैध कब्जे और जान से मारने की धमकी का आरोप

Moradabad News: थाना क्षेत्र के ग्राम पीपलसाना निवासी एक व्यक्ति ने अपनी भूमि पर अवैध कब्जा कर शौचालय बनाने का विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से कार्रवाई की मांग की है। प्रार्थना पत्र के अनुसार ग्राम पीपलसाना निवासी साबिर हुसैन पुत्र भूरा ने बताया कि उसकी पत्नी कमर जहां के नाम ग्राम पीपलसाना स्थित गाटा संख्या 359 की भूमि दर्ज है। आरोप है कि गांव के ही खुर्शीद पुत्र मियाजान, अफजाल पुत्र चन्ना, शमशाद उर्फ बब्बू पुत्र इमामुद्दीन तथा मुस्तफाकई पुत्र नफीस अहमद ने उसकी भूमि के पीछे वाले हिस्से पर जबरन कब्जा करने की नीयत से शौचालय और बाथरूम का निर्माण कर लिया है。

ये भी पढ़ें:Balrampur News: कोर्ट के आदेश पर जमीन विवाद में मारपीट का मुकदमा दर्ज

पीड़ित का आरोप

पीड़ित का आरोप है कि उसने कई बार उक्त निर्माण हटाने के लिए कहा, लेकिन आरोपियों ने न केवल मना कर दिया बल्कि विरोध करने पर उसे और उसकी पत्नी को जान से मारने की धमकी भी दी। इससे पूरा परिवार मानसिक तनाव में है।

ये भी पढ़ें:कोर्ट के आदेश पर जमीन विवाद में मारपीट का मुकदमा दर्ज करने के निर्देश

पुलिस को की गयी शिकायत

साबिर हुसैन का कहना है कि उसने इस संबंध में पहले भी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने तथा उसकी भूमि से अवैध निर्माण हटवाने की मांग की है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

साबिर हुसैन ने किस अधिकारी से कार्रवाई की मांग की है?
साबिर हुसैन ने जिलाधिकारी से कार्रवाई की मांग की है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Moradabad News Land Dispute Moradabad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।