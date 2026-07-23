Moradabad News: भूमि पर अवैध कब्जे और जान से मारने की धमकी का आरोप
Moradabad News: ग्राम पीपलसाना के निवासी साबिर हुसैन ने अपनी भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए धमकी देने का आरोप लगाया है। उन्होंने जिलाधिकारी से कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि खुर्शीद, अफजाल, शमशाद और मुस्तफाकई ने उसकी भूमि पर शौचालय और बाथरूम का निर्माण किया। उनका परिवार मानसिक तनाव में है।
Moradabad News: थाना क्षेत्र के ग्राम पीपलसाना निवासी एक व्यक्ति ने अपनी भूमि पर अवैध कब्जा कर शौचालय बनाने का विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से कार्रवाई की मांग की है। प्रार्थना पत्र के अनुसार ग्राम पीपलसाना निवासी साबिर हुसैन पुत्र भूरा ने बताया कि उसकी पत्नी कमर जहां के नाम ग्राम पीपलसाना स्थित गाटा संख्या 359 की भूमि दर्ज है। आरोप है कि गांव के ही खुर्शीद पुत्र मियाजान, अफजाल पुत्र चन्ना, शमशाद उर्फ बब्बू पुत्र इमामुद्दीन तथा मुस्तफाकई पुत्र नफीस अहमद ने उसकी भूमि के पीछे वाले हिस्से पर जबरन कब्जा करने की नीयत से शौचालय और बाथरूम का निर्माण कर लिया है。
पीड़ित का आरोप
पीड़ित का आरोप है कि उसने कई बार उक्त निर्माण हटाने के लिए कहा, लेकिन आरोपियों ने न केवल मना कर दिया बल्कि विरोध करने पर उसे और उसकी पत्नी को जान से मारने की धमकी भी दी। इससे पूरा परिवार मानसिक तनाव में है।
पुलिस को की गयी शिकायत
साबिर हुसैन का कहना है कि उसने इस संबंध में पहले भी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने तथा उसकी भूमि से अवैध निर्माण हटवाने की मांग की है।
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