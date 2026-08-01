Moradabad News: आखिर किसकी अनुमति से गली-मोहल्लों में चल रहे फैक्ट्री और कारखाने?

Moradabad News: आवासीय कालोनी में व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसके बावजूद शहर के कई मोहल्लों में अवैध रूप से फैक्ट्रियों और कारखानों का संचालन हो रहा है। इसके बावजूद जिम्मेदार विभाग आंख बंद किए बैठे हैं। कोतवाली क्षेत्र के फैक्ट्री में लगी आग की घटना ने इसकी एक बार फिर पुष्टि कर दी है। कोई भी घटना होने के बाद कुछ दिन अभियान चलता है उसके बाद फिर से सबकुछ पुराने ढर्रे पर चलने लगता है। जिस कृष्णा कालोनी में मोमबत्ती की फैक्ट्री का संचालन हो रहा था वह एक बंद आवासीय कालोनी है। कालोनी का रास्ता ऐसा नहीं है कि ठीक से चार पहिया वाहन वहां से गुजर सके।

इसके बावजूद वहां नियमों को ताक पर रखकर व्यावसायिक गतिविधि चलाई जा रही थीं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए भूमि स्वामी के मालिक की एनओसी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एनओसी और फायर ब्रिगेड की एनओसी समेत तीन प्रमुख एनओसी जरूरी होती है। इसके अलावा जीएसटी पंजीकरण, सोसाइटी की एनओसी, व्यापार के लिए लाइसेंस, उद्योग विभाग, नगर निगम, आवास विकास या प्राधिकरण की एनओसी आदि की जरूरत पड़ती है। इस हिसाब से यदि शहर में कोई भी व्यावसायिक गतविधि संचालित होती है तो ये सभी विभाग उसके लिए जिम्मेदार हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि महानगर के बुधबाजार, सागर सराय, मंडी चौक क्षेत्र, पीरगैग, फैजगंज, लालबाग, नागफनी क्षेत्र के गोकुलदास मोहल्ला, पीतलबस्ती, करूला, असालतपुरा, प्रभात मार्केट के पीछे का इलाका, हनुमानमूर्ति, देहरी गांव, चक्कर की मिलक, इंद्रा चौक के आसपास, वारसीनगर आदि इलाकों में तमाम फैक्ट्रियां और पीतल कारखाने संचालित हो रहे हैं। जबकि ये सभी कालोनियां घनी आबादी वाली हैं और इनमें से अधिकांश में सकरी गलियां हैं। इसके बाद भी इन सकरी गलियों वाली आवासीय कालोनियों में धड़ल्ले से व्यवसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। बीते दिनों लखनऊ और दिल्ली में हुए भीषण अग्निकांड के बाद पुलिस-प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीमों ने अभियान चलाकर कोचिंग सेंटरों, होटलों और वैक्वेट हॉल की जांच की और कई को सील भी कराया। लेकिन उस समय भी कारखानों और फैक्ट्रियों की ओर ध्यान नहीं दिया गया। जबकि इनकी संख्या सैकड़ों में है। शुक्रवार देर रात जब घनी आबादी वाले इलाके में स्थित आवासीय कालोनी के मोमबत्ती फैक्ट्री में आग लगी तब आनन-फानन में अधिकारियों को दौड़ लगानी पड़ी। इस घटना के बाद एक बार फिर यह सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर किसनी सह पर या अनुमति से अवैध फैक्ट्रियों और कारखानों का संचालन हो रहा है? क्या इस घटना के बाद प्रशासन इन्हें बंद कराने या इन्हें इंडस्ट्रियल एरिया में शिफ्ट कराएगा या नहीं? हालांकि अधिकारी अब जांच कराने की बात कह रहे हैं। डीएम डॉ.राजेंद्र पैंसिया ने इस संबंध में अभियान चलाने का निर्देश दिया है। लेकिन इस निर्देश का कितना असर होगा यह आने वाला वक्त ही बताएगा।