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Moradabad News: जिगर कॉलोनी में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: जिगर कॉलोनी के आवास विकास के फ्लैट में लंबे समय से चल रहे अवैध निर्माण विवाद का बुधवार को समाधान हुआ। आवास विकास परिषद की टीम ने बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। यह कार्रवाई करीब आठ महीने की जांच और विवाद के बाद की गई। अधिकारियों ने कहा कि बिना अनुमति के निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

Moradabad News: जिगर कॉलोनी में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर

Moradabad News: जिगर कॉलोनी स्थित आवास विकास के फ्लैट में अवैध निर्माण को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद बुधवार को कार्रवाई के साथ समाप्त हुआ। आवास विकास परिषद की टीम ने प्रवर्तन दल के साथ बुलडोजर से अवैध रूप से बने कमरे को ध्वस्त कर दिया। बताया गया कि ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट मालिक ने नियमों के विरुद्ध अवैध निर्माण किया था। इसके बाद ऊपर रहने वाले फ्लैट स्वामी ने भी कमरे का निर्माण शुरू करने का प्रयास किया, जिसका विरोध किया गया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया। मामले की शिकायत आवास विकास विभाग के अधिकारियों से की गई, जिसके बाद करीब आठ माह तक जांच चलती रही।

इस दौरान दोनों पक्षों के बीच समझौते के प्रयास भी होते रहे लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका।बुधवार को आवास विकास परिषद के जूनियर इंजीनियर मनोज कुमार प्रतीक के नेतृत्व में प्रवर्तन दल मौके पर पहुंचा। टीम ने अवैध निर्माण को चिन्हित कर बुलडोजर की मदद से उसे ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में लोगों की भीड़ जुटी रही विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आवास विकास की योजनाओं में बिना अनुमति किए गए किसी भी अवैध निर्माण के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

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