Moradabad News: मायके में रह रही पत्नी पर पति ने चाकू से हमला बोलकर किया गंभीर घायल

Moradabad News: कोतवाली क्षेत्र के गांव रुस्तमनगर सहसपुर में पति से नाराज होकर मायके में रह रही विवाहिता पर पति ने घर में घुसकर चाकू से हमला बोल दिया, विवाहिता चीखी चिल्लाई तो आवाज पर आसपास के लोग मौके पर आ गए। आरोपी पति मौके से फरार हो गया। इसके बाद ग्रामीणों ने उसका पीछा किया और चाकू सहित उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। रुस्तमनगर सहसपुर के चौड़ा खरंजा की रहने वाली रहमत जहां के मुताबिक उसने अपनी बेटी मरजीना की शादी अब से 8 साल पहले संभल जिले के थाना हयातनगर के मोहल्ला सरायतरीन के रहने वाले मोहम्मद रिजवान पुत्र इकबाल के साथ की थी।

शादी के बाद उसकी बेटी को रिजवान बुरी तरह से परेशान करता था और उसे घर से भी बाहर निकाल दिया। जब ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया तो वह अपनी बेटी मरजीना को घर ले आए पति रिजवान आए दिन उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी देने लगा। 4 अगस्त की सवेरे 11:30 बजे मरजीना का पति मोहम्मद रिजवान अपने हाथ में हथौड़ा व चाकू लेकर घर में घुस आया। इस बीच उसकी बेटी पर जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला किया। शोर मचाने पर वह मौके से फरार हो गया, उस वक्त तो घटना को अंजाम नहीं दे पाया। मगर दोबारा बुधवार की दोपहर 12:30 बजे आरोपी रिजवान फिर से हाथ में चाकू लेकर घर में घुस आया और मरजीना के कमरे में चला गया। इस बीच चाकू से मरजीना पर अनगिनत बार कर दिए। उसकी चीख पुकार पर आसपास के लोग मौके पर आ गए। रुस्तम नगर सहसपुर के असलम आसिफ आदि कमरे में पहुंचे तो रिजवान चाकू से हमला कर रहा था, इस दौरान उसे पकड़ लिया। वह मौके से भाग गया तो ग्रामीणों ने पीछा किया ईख के खेत में उसे चाकू सहित गिरफ्तार कर लिया। वहीं गंभीर हालत में घायल विवाहिता को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उपचार के बाद जिला अस्पताल को रेफर कर दिया। विवाहिता के हाथ, माथे, बगल, पैर और कोनी पर गंभीर चोटे आई। विवाहिता की मां रहमत जहां पत्नी अलीम की ओर से दी गई तहरीर के बाद पुलिस ने आरोपी पति रिजवान पर जानलेवा हमला करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया।