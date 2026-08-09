Moradabad News: गर्मी-उमस बढ़ाएगा बारिश का 'जीरो यलो-ऑरेंज अलर्ट'
Moradabad News: मुरादाबाद में रविवार को उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया। दो दिन की बारिश न होने के कारण उमस बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले पांच दिनों में बारिश की कोई खास संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जो बहुत अधिक गर्मी का एहसास कराएगा।
Moradabad News: मुरादाबाद। रविवार को लोग सुबह से ही उमस भरी गर्मी से बिलबिला उठे। दो दिन से बारिश नहीं होने के कारण उमस बेतहाशा बढ़ गई। इन हालात में मौसम विभाग का पूर्वानुमान लोगों की परेशानी को बढ़ा सकता है। पूर्वानुमान के मुताबिक अगले पांच दिनों में मुरादाबाद व आसपास के क्षेत्रों में खास बारिश होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग की तरफ से मुरादाबाद को अगले पांच दिनों के लिए नो अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। जिसमें न तो बारिश का यलो और न ही ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, आगामी पांच दिनों में सामान्य तौर से बारिश की गतिविधियां ठप ही रहने की संभावना दिख रही है।
विभाग ने अगले पांच दिनों में इक्का दुक्का बार ही बूंदाबांदी या हल्की बारिश होने का अनुमान जताया है। दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सिसय तक पहुंचने की संभावना जाहिर की है। रविवार को रात का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जोकि सामान्य से तीन डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वातावरण में अत्यधिक नमी और उमस होने की वजह से दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचना 42 डिग्री सेल्सियस जितनी गर्मी का आभास कराएगा।
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