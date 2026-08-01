Moradabad News: मेधावियों एवं उत्कृष्ट कार्य करने वालों का किया सम्मान
Moradabad News: मुरादाबाद में खत्री हितकारिणी सभा और महिला हितकारिणी सभा ने राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती मनाई। समारोह में बोर्ड परीक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा, समाज के उत्कृष्ट कार्य करने वाले आठ व्यक्तियों को भी सम्मानित किया गया।
Moradabad News: मेधावियों एवं उत्कृष्ट कार्य करने वालों का किया सम्मान मुरादाबाद। खत्री हितकारिणी सभा एवं महिला हितकारिणी सभा ने शहनाई मंडप में राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती मनाई। इस अवसर पर सम्मान समारोह भी हुआ। इसमें बोर्ड की परीक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक नंबर लाने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया।कार्यक्रम का आरंभ मुख्य अतिथि एवं अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महासचिव शोभित टंडन ने किया। इस कार्यक्रम में समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले आठ लोगों को भी सम्मानित किया गया। इनमें अनुराग मेहरोत्रा,संदीप मेहरोत्रा,हिमांशु मेहरा, डा. राज कपूर, डा. पीएन टंडन, संदीप खन्ना, अजीत कुमार मेहरोत्रा, शरद मेहरोत्रा शामिल रहे।
महिलाओं एवं बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। विशिष्ट अतिथि शिव स्वरूप टंडन एवं शोभित टंडन रहे। इन्होंने राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के जीवन पर प्रकाश डाला। संचालन राजू टंडन एवं पूजा टंडन ने किया। अध्यक्ष महेंद्र कुमार मेहरोत्रा एवं महासचिव राकेश कुमार टंडन सहित राजेश कुमार खन्ना, राजेंद्र टंडन, संदीप खन्ना, अजय खन्ना, राहुल खन्ना, आंशु बघई, राहुल खन्ना, ममता टंडन,रूपाली मेहरोत्रा, राजेंद्री कपूर, इंदू खन्ना आदि शामिल रहे।
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