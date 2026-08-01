Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Moradabad News: मेधावियों एवं उत्कृष्ट कार्य करने वालों का किया सम्मान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
Follow us on Google News
share

Moradabad News: मुरादाबाद में खत्री हितकारिणी सभा और महिला हितकारिणी सभा ने राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती मनाई। समारोह में बोर्ड परीक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा, समाज के उत्कृष्ट कार्य करने वाले आठ व्यक्तियों को भी सम्मानित किया गया।

Moradabad News: मेधावियों एवं उत्कृष्ट कार्य करने वालों का किया सम्मान

Moradabad News: मेधावियों एवं उत्कृष्ट कार्य करने वालों का किया सम्मान मुरादाबाद। खत्री हितकारिणी सभा एवं महिला हितकारिणी सभा ने शहनाई मंडप में राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती मनाई। इस अवसर पर सम्मान समारोह भी हुआ। इसमें बोर्ड की परीक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक नंबर लाने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया।कार्यक्रम का आरंभ मुख्य अतिथि एवं अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महासचिव शोभित टंडन ने किया। इस कार्यक्रम में समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले आठ लोगों को भी सम्मानित किया गया। इनमें अनुराग मेहरोत्रा,संदीप मेहरोत्रा,हिमांशु मेहरा, डा. राज कपूर, डा. पीएन टंडन, संदीप खन्ना, अजीत कुमार मेहरोत्रा, शरद मेहरोत्रा शामिल रहे।

ये भी पढ़ें:Moradabad News: एलिट खत्री क्लब ने समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले महानुभवों को किया सम्मानित

महिलाओं एवं बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। विशिष्ट अतिथि शिव स्वरूप टंडन एवं शोभित टंडन रहे। इन्होंने राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के जीवन पर प्रकाश डाला। संचालन राजू टंडन एवं पूजा टंडन ने किया। अध्यक्ष महेंद्र कुमार मेहरोत्रा एवं महासचिव राकेश कुमार टंडन सहित राजेश कुमार खन्ना, राजेंद्र टंडन, संदीप खन्ना, अजय खन्ना, राहुल खन्ना, आंशु बघई, राहुल खन्ना, ममता टंडन,रूपाली मेहरोत्रा, राजेंद्री कपूर, इंदू खन्ना आदि शामिल रहे।

ये भी पढ़ें:Kanpur News: 89 मेधावियों को किया सम्मानित
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Moradabad News Moradabad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।