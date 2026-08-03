Moradabad News: महाआरती कर विश्व कल्याण की कामना
Moradabad News: हिंदू मंडल किसरौल ने सावन के पहले सोमवार को भगवान पशुपति नाथ की महाआरती की। श्रद्धालुओं ने कल्याण और समृद्धि की कामना की। आरती के बाद प्रसाद वितरित किया गया। मुख्य यजमान केके मिश्रा रहे और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।
Moradabad News: हिंदू मंडल किसरौल ने सावन के पहले सोमवार को चौरासी घंटा स्थित भगवान पशुपति नाथ की महाआरती की। श्रद्धालुओं ने आरती कर विश्व कल्याण एवं सुख-समृद्धि की कामना की। इस दौरान भगवान शंकर का जयघोष होता रहा। आरती के बाद प्रसाद वितरित किया गया। मुख्य यजमान कोठीवाल डेंटल कालेज के एमडी केके मिश्रा रहे। आरती में अरविंद अग्रवाल, सत्यदेव शर्मा,राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, नितिन शर्मा, सविता शर्मा, अर्चना ठाकुर, मीनू शर्मा, मीना गौड सहित बड़ी संख्या में शामिल रहे।
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