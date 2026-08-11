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Moradabad News: महाआरती कर कि विश्व कल्याण की कामना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: हिंदू मंडल किसरौल ने सावन की शिवरात्रि पर भगवान पशुपतिनाथ के समक्ष महाआरती का आयोजन किया। श्रद्धालुओं ने सुख, समृद्धि और विश्व कल्याण की कामना की। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक नगर, कुंवर रणवीर सिंह सम्मानित अतिथि रहे। आरती के बाद प्रसाद वितरित किया गया, और आयोजकों ने आभार व्यक्त किया।

Moradabad News: महाआरती कर कि विश्व कल्याण की कामना

Moradabad News: हिंदू मंडल किसरौल ने सावन की शिवरात्रि पर चौरासी घंटा स्थित भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिमा के समक्ष महाआरती की। श्रद्धालुओं ने आरती कर सुख-समृद्धि एवं विश्व कल्याण की कामना की। इस दौरान भगवान शिव के जयकारे गूंजते रहे। मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक नगर कुंवर रणवीर सिंह रहे। आरती के बाद प्रसाद वितरित किया गया। अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल जौनी से आभार व्यक्त किया। व्यवस्था में अरविंद अग्रवाल जौनी सहित राजेंद्र गुप्ता, सत्यदेव शर्मा, सविता शर्मा, बबीता ठाकुर,मीना गौड़, मीनू शर्मा, अनिल रस्तोगी आदि रहे।

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