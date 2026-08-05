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Moradabad News: बेकाबू हुई कार ने डायल-112 की पीआरवी में मारी टक्कर, हेड कांस्टेबल घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: मैनाठेर में रामपुर रोड स्थित पुराने टोल बाईपास पर तेज रफ्तार कार ने डायल-112 की पीआरवी में टक्कर मारी। हादसे में हेड कांस्टेबल सुभाष चंद्र समेत कार चालक, कार मालिक और उसका बेटा घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Moradabad News: बेकाबू हुई कार ने डायल-112 की पीआरवी में मारी टक्कर, हेड कांस्टेबल घायल

Moradabad News: मैनाठेर थाना क्षेत्र में रामपुर रोड स्थित पुराने टोल बाईपास पर मंगलवार दोपहर करीब 12:30 बजे तेज रफ्तार कार ने डायल-112 की पीआरवी में टक्कर मार दी। हादसे में पीआरवी पर तैनात हेड कांस्टेबल सुभाष चंद्र समेत कार चालक, कार मालिक और उसका बेटा घायल हो गए। जानकारी के अनुसार, डायल-112 की पीआरवी-233 पर तैनात हेड कांस्टेबल सुभाष चंद्र अपने साथियों के साथ पुराने टोल बाईपास पर ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान तेज गति से आ रही एक कार ने खड़ी पीआरवी में जोरदार टक्कर मार दी। हेड कांस्टेबल सुभाष चंद्र ने बताया कि कार चालक लापरवाही और तेज रफ्तार से वाहन चला रहा था, जिससे यह हादसा हुआ।

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सूचना मिलते ही दूसरी डायल-112 पीआरवी मौके पर पहुंची और सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि, उपचार के दौरान कार चालक, कार मालिक और उसका बेटा बिना किसी को सूचना दिए जिला अस्पताल से चले गए। वहीं, घायल हेड कांस्टेबल सुभाष चंद्र का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

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