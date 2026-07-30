Moradabad News: कांवड़ यात्रा : आज शाम से दिल्ली रोड हाईवे पर नहीं चलेंगे भारी वाहन

Moradabad News: मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर 31 जुलाई शाम से भारी वाहनों का संचालक बंद किया जाएगा। पुलिस-प्रशासन ने तैयारी कर ली है। यह डायवर्जन तीन अगस्त तक प्रभावी रहेगा। छोटे वाहनों का संचालक भी दो अगस्त से बंद रहेगा। कांवड़ियों की सुरक्षित यात्रा के लिए ये व्यवस्था की गई है।

Moradabad News: मुरादाबाद। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर 31 जुलाई शाम छह बजे से दिल्ली रोड हाईवे पर भारी वाहनों का संचालक बंद कर दिया जाएगा। ये वाहन दूसरे मार्ग से गुजारे जाएंगे। इसके लिए पुलिस-प्रशासन ने तैयारी कर ली है। यह डायवर्जन प्लान सोमवार तीन अगस्त को शाम छह बजे तक प्रभावी रहेगा। इसके अलावा दो अगस्त को सुबह आठ बजे से तीन अगस्त को दोपहर 12 बजे तक हल्के वाहन भी हाईवे पर नहीं चल सकेंगे। इन्हें भी अलग-अलग मार्ग से गुजारा जाएगा। भगवान शिव की आराधना के पवित्र माह सावन का पहला सोमवार तीन अगस्त 2026 को है। इस दौरान बड़ी संख्या में शिवभक्त कांवड़ियां हरिद्वार, ऋषिकेश, ब्रजघाट आदि पवित्र स्थलों से जल लेकर लौटने लगे हैं। कांवड़ियों की सुरक्षित यात्रा ने ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन प्लान तैयार किया है。

डायवर्जन योजना की जानकारी एसपी ट्रैफिक सुभाष चंद्र गंगवार ने बताया कि कांठ रोड पर 29 जुलाई से ही डायवर्जन लागू कर दिया गया है। दिल्ली रोड हाईवे पर शुक्रवार 31 जुलाई को शाम छह बजे से भारी वाहनों का संचालन बंद कर दिया जाएगा। इस दौरान हाईवे की एक ओर की सड़क पर कांवड़ियां चलेंगे, जबकि दूसरी पटरी से हल्के चार पहिया वाहनों को निकाला जाएगा। दो अगस्त 2026 रविवार को सुबह आठ बजे से छोटे वाहनों का संचालक भी हाईवे पर बंद कर दिया जाएगा। छोटे वाहन 3 अगस्त को दोपहर 12 बजे तक डायवर्ट रहेंगे। एसपी ट्रैफिक ने बताया कि डायवर्जन प्लान को प्रभावी तरीके से लागू कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस के साथ ही विभिन्न थाना प्रभारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

भारी वाहनों के लिए डायवर्जन व्यवस्था दिल्ली रोड हाईवे पर भारी वाहनों के लिए डायवर्जन व्यवस्था

- शाहजहांपुर से दिल्ली की ओर जाने वाले ट्रक, टैक्टर और मालवाहक भारी वाहन बदायूं, बबराला, नरौरा और बुलंदशहर के रास्ते भेजे जाएंगे। इसी रास्ते वापस भी जाएंगे।

- बरेली और रामपुर से दिल्ली की ओर जाने वाले भारी वाहन शाहबाद, बिलारी, सिरसरी, चौधरी सराय, गवा से नूरपुर तिराहा से बबराला, नरौरा, बुलंदशहर होकर जाएंगे। ये वाहन चौधरी सराय चौकी संभल से गवां रोड होते हएु खिरनी कट से गंगा एक्सप्रेस वे पर चढ़कर भी अपने गंतव्य तक जा सकेंगे।

- बरेली, रामपुर की ओर से दिल्ली जाने वाले हल्के चार पहिया वाहन हाईवे के एक लेन से चल सकेंगे। इसके अलावा ये वाहन मुरादाबाद से कुंदरकी, बिलारी, सिरसी, संभल से नरौरा, डिलाई बुलंदशहर होते हुए हापुड़, दिल्ली, गाजियाबाद जाएंगे। इसके अलावा ये वाहन मुरादाबाद हाईवे पर चंदौसी कट से गागन तिराहा अंडरपास, मैनाठेर रोड, सिरसी, चंदौसी चौराहा, संज्ञल गवा होते हुए खिरनी कट से गंगा एक्सप्रेस वे का भी उपयोग कर सकेंगे।

- मुरादाबाद से मेरठ और दिल्ली जाने वाले भारी वाहन गागन तिराहा, मैनाठेर, सिरसी, संभल, बबराला, नरौरा, डिबाई, बुलंदशहर और हापुड़ होकर जाएंगे। आवश्यकता पड़ने पर हल्के वाहन भी इसी मार्ग से भेजे जाएंगे। ये सभी वाहन संभल के गवा रोड होते हुए खिरनी कट से गंगा एक्सप्रेस वे का प्रयोग कर सकेंगे।

- दिल्ली-गाजियाबाद से रामपुर, बरेली और लखनऊ जाने वाले भारी वाहन हापुड़, सिंभावली, डिबाई, नरौरा और बदायूं के रास्ते भेजे जाएंगे। ये वाहन हापुड़ के सिंभावली कट से गंगा एक्सप्रेस वे पकड़ भी अपने गंतव्य तक जा सकेंगे।

- रामपुर से मुरादाबाद की ओर आने वाली रोडवेज और प्राइवेट बसें शाहबाद, बिलारी, कुन्दरकी होते हुए आजादनगर अस्थाई बस अड्डे तक आएंगी और वहीं से वापस जाएंगी। मुरादाबाद से दिल्ली, मेरठ और रामपुर की ओर जाने-जाने वाली बसें भी आजादनगर अस्थाई बस स्टैंड से ही चलेंगी।

- मुरादाबाद से बिजनौर, हरिद्वार और मुजफ्फरनगर की ओर जाने वाले भारी वाहन काशीपुर तिराहा से ठाकुरद्वारा, उत्तराखंड के जसपुर, अफजलगढ़, धामपुर, बिजनौर होते हुए आगे जाएंगे और इसी रास्ते वापस आएंगे। रोडवेज और प्राइवेट बसें भी इसी रूट से चलेंगी।

- मुरादाबाद से बिजनौर की ओर जाने वाले हल्के चार पहिया वाहन दिल्ली रोड पाकबड़ा स्थित टीएमयू कट से शेरुआ चौराहा, छजलैट, नूरपुर होकर बिजनौर की ओर जाएंगे और इसी मार्ग से वापस आएंगे। कांवड़ियों की संख्या बढ़ने पर इनका संचालन भी ठाकुरद्वार, जसपुर, अजफलगढ़ के रास्ते कराया जाएगा।

- बिजनौर और हरिद्वार से रामपुर बरेली की ओर जाने वाले हल्के वाहन कांठ रोड पर कोठीवाल डेंटर कॉलेज कट से धारकनगला, भोजपुर होते हुए काशीपुर तिराहा से होकर जाएंगे।

- मुरादाबाद से छजलैट, कांठ, धामपुर की ओर जाने वाले भारी वाहनों का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

- बिजनौर और हरिद्वार जाने वाली रोडवेज बसें कटघर क्षेत्र के प्रेमवंडरलैंड फ्लाईओवर के नीचे बने अस्थाई बस स्टैंड से संचालित होंगी।

सावन के पहले सोमवार के लिए कांवड़ियों का आना जाना शुरू हो गया है। पहले सोमवार के लिए 31 जुलाई शुक्रवार को शाम छह बजे सेHeavyVehicles का डायवर्जन लागू कर दिया जाएगा। छोटे वाहन भी रविवार को सुबह आठ बजे से डायवर्ट किए जाएंगे। सभी पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया गया है कि कांवड़ियों की सुरक्षित यात्रा के लिए डायवर्जन प्लान का कड़ाई से पालन कराएं।