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Moradabad News: स्वास्थ्य शिविर में 240 मरीजों की हुई जांच, दवाई भी बांटी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: स्योड़ारा के आरपी विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में स्वास्थ्य शिविर आयोजित हुआ। भाजपा नेताओं ने उद्घाटन किया। शिविर में 240 मरीजों की जांच की गई, जिसमें दंत चिकित्सक और बाल रोग विशेषज्ञ शामिल थे। कार्यक्रम के दौरान बहुत से लोगों ने सहयोग दिया। प्रधानाचार्य राजीव कुमार शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया।

Moradabad News: स्वास्थ्य शिविर में 240 मरीजों की हुई जांच, दवाई भी बांटी

Moradabad News: स्योड़ारा के आरपी विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ। भाजपा नेता परमेश्वर लाल सैनी, सुरेश सैनी, पालिकाध्यक्ष रघुराज सिंह यादव व प्रबंधक मनीष कुमार एडवोकेट ने फीता काटकर चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया। इस बीच भारी तादात में मरीजों ने अपनी जांच कराई। शिविर में 240 मरीजों की जांच की गई। दंत चिकित्सक, बाल एवं नवजात शिशु से संबंधित बीमारियों को निशुल्क जनरल फिजिशियन द्वारा दवाई का वितरण करके जांच कर उचित सलाह दी गई। दंत चिकित्सक डा.पारुल ने 95 मरीजों का परीक्षण किया। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकाश सिंघल ने मरीजों का परीक्षण का निशुल्क दवाइयां वितरित की।

जनरल फिजिशियन डॉक्टर सत्य प्रकाश सिंह ने 65 मरीजों का स्वास्थ्य चेकअप किया। कार्यक्रम के दौरान भारी तादाद में लोगों ने सहयोग दिया। इस मौके पास शिवकुमार सिंघल, डॉक्टर विश्वास शर्मा, आदित्य शर्मा, पंडित मोहनलाल शर्मा, प्रधानाचार्य राजीव कुमार शर्मा, मोहनलाल शास्त्री, गौरव गुप्ता, संजय गुप्ता, संजय ठाकुर,भानु यादव, देवेश शर्मा सभासद, सचिन सिंघल,सुभाष सिंघल, पीयूष शर्मा के अलावा भारी तादाद में लोग मौजूद रहे। सभी का आभार कालेज प्रधानाचार्य राजीव कुमार शर्मा ने किया।

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