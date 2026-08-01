Moradabad News: कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था देखने को एएसपी ने किया क्षेत्र का दौरा
Moradabad News: हरिद्वार से जल लेकर आने वाले कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए अपर पुलिस अधीक्षक कुमार आकाश सिंह ने शनिवार को दौरा किया। उन्होंने कांवड़ियों के मार्गों और विश्राम स्थलों का निरीक्षण किया, ग्रामीणों से संपर्क किया और भक्तों को आवश्यक जानकारियाँ दीं। साथ ही, सभी को कांवड़ियों की सहायता करने की अपील की।
Moradabad News: सावन माह में हरिद्वार से जल लेकर आने वाले कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए और उनके आने वाले मार्ग एवं विश्राम स्थलों का शनिवार को अपर पुलिस अधीक्षक कुमार आकाश सिंह ने गहनता से दौरा किया। एएसपी पुलिस टीम के साथ सर्वप्रथम पुलिस चौकी पहुंचे तथा वहां से चौकी इंचार्ज ओमकार सिंह को साथ लेकर कांवड़ियों के निकलने वाले मार्ग का निरीक्षण किया,इसके उपरांत श्री श्री 108 श्री नलों वाले बाबा के स्थान पर पहुंचे। यहां पहुंच कर भोले के भक्तों के विश्राम की व्यवस्था बनाने वाले ग्रामीणों से संपर्क किया, साथ ही यहां से प्रस्थान कर रहे भोले के भक्तों को रोक कर उन्हें जरूरी जानकारियां दी,साथ ही किसी भी समस्या में तुरंत सहायता देने का आश्वासन दिया।
इसके साथ भोले के भक्तों की सेवा कर रहे उपस्थित ग्रामीणों को समझाते हुए सभी से सावन माह में कांवड़ ला रहे भक्तों की पूरी तरह से सहायता करने की अपील की।
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