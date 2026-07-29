Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Moradabad News: गुरु पूर्णिमा पर किया सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
Follow us on Google News
share

Moradabad News: कटघर गुलाबबाड़ी के चामुंडा मंदिर में गुरु पूर्णिमा का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि राजेश सूर्या ने पंडित का सम्मान करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा है। यह दिन महर्षि वेद व्यास की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। कई सम्मानित लोग कार्यक्रम में शामिल हुए।

Moradabad News: गुरु पूर्णिमा पर किया सम्मानित

Moradabad News: कटघर गुलाबबाड़ी स्थित चामुंडा मंदिर में गुरु पूर्णिमा मनाई गई। मुख्य अतिथि राजेश सूर्या ने पंडित का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर है। इस दिन को महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। कार्यक्रम मंडल अध्यक्ष राजीव शर्मा, विनोद वाल्मीकि, विनेश गुंबर, सौरभ सक्सेना,कपिल, राकेश शर्मा, अभिनव राजपूत, बंटी रोहिला आदि शामिल रहे।

ये भी पढ़ें:Garhwa News: गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है: अलखनाथ
ये भी पढ़ें:Etah News: गुरुओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त कर शिष्यों ने लिया आशीर्वाद
ये भी पढ़ें:Saraikela News: पद्मावती जैन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, सीनी में श्रद्धाभाव से मनाया गया गुरु पूर्णिमा उत्सव
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Moradabad News Moradabad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।