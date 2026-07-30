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Moradabad News: गुरु पूर्णिमा पर किया सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: कटघर गुलाबबाड़ी के चामुंडा मंदिर में गुरु पूर्णिमा का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि राजेश सूर्या ने पंडित का सम्मान किया और बताया कि भारतीय संस्कृति में गुरु का महत्व भगवान से भी ऊपर है। इस दिन महर्षि वेद व्यास की जयंती भी मनाई जाती है।

Moradabad News: गुरु पूर्णिमा पर किया सम्मानित

Moradabad News: कटघर गुलाबबाड़ी स्थित चामुंडा मंदिर में गुरु पूर्णिमा मनाई गई। मुख्य अतिथि राजेश सूर्या ने पंडित का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर है। इस दिन को महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। कार्यक्रम मंडल अध्यक्ष राजीव शर्मा, विनोद वाल्मीकि, विनेश गुंबर, सौरभ सक्सेना,कपिल, राकेश शर्मा, अभिनव राजपूत, बंटी रोहिला आदि शामिल रहे।

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