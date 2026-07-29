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Moradabad News: गुरु पूर्णिमा पर्व गायत्री यज्ञ के साथ मनाया गया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: रेलवे स्टेशन रोड स्थित प्रेम शांति सदन में गुरु पूर्णिमा एवं व्यास पूर्णिमा पर्व गायत्री यज्ञ के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आचार्य विजयपाल सिंह राघव ने गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर गुरु पूजन किया गया। इस कार्यक्रम में कई व्यक्तियों ने भाग लिया।

Moradabad News: गुरु पूर्णिमा पर्व गायत्री यज्ञ के साथ मनाया गया

Moradabad News: रेलवे स्टेशन रोड स्थित प्रेम शांति सदन में गुरु पूर्णिमा एवं व्यास पूर्णिमा पर्व गायत्री यज्ञ के साथ मनाया गया। गुरु पूर्णिमा पर्व के विषय में बताया कि आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। इस अवसर पर गायत्री परिवार के वरिष्ठ कार्यकर्ता आचार्य विजयपाल सिंह राघव ने गुरु पूर्णिमा पर्व के अवसर पर गायत्री यज्ञ कर विधि विधान से पूजन किया। गायत्री परिजनों ने अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के संस्थापक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के चित्र पर पुष्प अर्पित कर गुरु पूजन किया।बुधवार

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को गायत्री परिवार के वरिष्ठ कार्यकर्ता आचार्य विजयपाल सिंह राघव ने गुरु पूर्णिमा पर्व के दौरान गुरु शिष्य के श्रद्धा भाव से संबंधित प्रसंगों को सुनाया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में किसी न किसी को शिक्षा, आध्यात्मिक ,राजनीतिक व संगीत का गुरू अवश्य बनाना चाहिए। गुरु का दर्जा सर्वोच्च है। कबीर दास जी ने कहा कि भगवान के पास तक पहुंचने का मार्ग बताने वाला गुरु ही होता है। इस अवसर पर मुख्य रूप से विजयपाल सिंह राघव,गोलू चौधरी, मनोज कुमार, रुचि राघव, सजल राघव, शिवन्या राघव, सुखवीर मनोहर सिंह देवेंद्र आदि सहित अनेको ने भाग लिया ।

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