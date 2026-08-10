Moradabad News: जेवर चोरी के आरोप में बेटे-पोते समेत तीन पर रिपोर्ट
Moradabad News: कुंदरकी। थाना क्षेत्र के ग्राम फरहेंदी निवासी ओमप्रकाश ने अपने पोते पर घर में रखे
Moradabad News: कुंदरकी थाना क्षेत्र के ग्राम फरहेंदी निवासी ओमप्रकाश ने अपने पोते पर घर में रखे सोने-चांदी के जेवर चोरी करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर ओमप्रकाश के बेटे, बहू और पोते के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ओमप्रकाश ने बताया कि उनके पांच बेटे और दो मकान हैं। एक मकान की दूसरी मंजिल पर उनके बेटे राजू और सुशील अपने परिवार के साथ अलग-अलग कमरों में रहते हैं। उनके अनुसार, उन्होंने सोने की दो चूड़ियां, एक जोड़ी कान की बालियां, सोने का हार, अंगूठी, चांदी का मंगलसूत्र और दो तगड़ियां बेटे सुशील के कमरे में रखी थीं।
आरोप है कि करीब एक माह पहले वह बेटे सुशील और उसकी पत्नी सविता के साथ किसी काम से बाहर गए थे। इसी दौरान उनके पोते निहाल ने कमरे में रखे जेवर चोरी कर लिए। वापस आने पर उन्होंने इसकी शिकायत बेटे राजू से की तो आरोप है कि राजू और उसकी पत्नी कुसुम ने उनके साथ गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। ओमप्रकाश के अनुसार, घटना के बाद निहाल अपने माता-पिता के साथ घर से चला गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर राजू, कुसुम और निहाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।