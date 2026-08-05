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Moradabad News: संयुक्त महिला संगठन ने किया तीज उत्सव सभा का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: मुरादाबाद में संयुक्त महिला संगठन ने तीज उत्सव के उपलक्ष्य में एक भव्य सभा का आयोजन किया। सभा की अध्यक्ष वीना अरोड़ा ने सभी को शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम में हाउजी, नृत्य और गीतों का आयोजन हुआ। सभी सदस्यों को उपहार देकर सम्मानित किया गया और फ्रेंडशिप बैंड बांटे गए। सचिव ने सभी का आभार व्यक्त किया।

Moradabad News: संयुक्त महिला संगठन ने किया तीज उत्सव सभा का आयोजन

Moradabad News: मुरादाबाद में संयुक्त महिला संगठन की ओर से बुधवार को तीज उत्सव के उपलक्ष्य में होटल फ्लेवर में एक भव्य सभा का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्ष वीना अरोड़ा तथा संस्थापिका रीता सिंह ने सभी सदस्यों को तीज पर्व की हार्दिक शुभकामनाए दीं और सभी का स्वागत किया। कार्यक्रम में अनेक सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। हाउजी, सरप्राइज गेम, नृत्य एवं सावन के मधुर गीतों ने पूरे वातावरण को आनंदमय बना दिया। सभी सदस्यों को उपहार देकर सम्मानित किया गया तथा आपसी प्रेम और सौहार्द के प्रतीक स्वरूप फ्रेंडशिप बैंड भी बांधे गए। कार्यक्रम के अंत में सचिव रेखा चतुर्वेदी ने सभी का आभार व्यक्त किया।

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संचालन मोना छाबड़ा ने किया। इस अवसर पर राजेंद्र कौर, रानी सिक्का, अलका अग्रवाल, कल्पना, रूबी जैन, निधि, गरिमा, डॉ. जी. कुमार, सीमा रस्तोगी, बृजबाला, स्वीटी, शशि भाटिया, अरविंद बक्शी, मनजीत व मीनू गुप्ता आदि मौजूद रही।

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