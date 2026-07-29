Moradabad News: गुरु पूर्णिमा पर कामेश्वर महादेव सिद्ध पीठ में उमड़ा आस्था का सैलाब

Moradabad News: गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कामेश्वर महादेव मंदिर में विशाल भंडारे और धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का पूजन कर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। वातावरण भक्ति में गूंजता रहा। प्रमुख हस्तियों ने भी भंडारे में भाग लिया और श्रद्धालुओं से गुरु के प्रति सम्मान को बनाए रखने का आह्वान किया।

Moradabad News: गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर थाना क्षेत्र के गांव निबाड़ खास स्थित प्राचीन सिद्ध पीठ कामेश्वर महादेव मंदिर में बुधवार को विशाल भंडारे और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के दर्शन कर पूजा-अर्चना की तथा भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। दिनभर मंदिर परिसर श्रद्धालुओं की भीड़ और शिवभक्ति के जयघोष से गूंजता रहा। कार्यक्रम के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के बीच यज्ञ संपन्न हुआ। भजन-कीर्तन और श्रीरामायण पाठ से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। दूर-दराज से पहुंचे श्रद्धालु देर तक धार्मिक आयोजनों में शामिल होकर धर्म लाभ प्राप्त करते रहे。

विशेष अतिथियों की मौजूदगी इस अवसर पर मुरादाबाद जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. शेफाली सिंह, क्षेत्राधिकारी ठाकुरद्वारा आशीष प्रताप सिंह और थाना प्रभारी राजीव कुमार शर्मा ने मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का पूजन-अर्चन किया तथा भंडारे में सहभागिता निभाई।

मंदिर का महत्व कार्यक्रम के आयोजक एवं जिला पंचायत सदस्य महंत सुंदर गिरी महाराज उर्फ छोटू बाबा ने बताया कि लगभग 600 वर्ष पुराना सिद्ध पीठ कामेश्वर महादेव मंदिर क्षेत्र की आस्था का प्रमुख केंद्र है। उन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा गुरु के प्रति श्रद्धा, सम्मान और समर्पण का पर्व है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर पुण्य लाभ अर्जित किया। महंत सुंदर गिरी महाराज ने श्रद्धालुओं से गुरु के प्रति सम्मान, विश्वास और समर्पण की भावना बनाए रखने का आह्वान किया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में मंदिर समिति और क्षेत्र के श्रद्धालुओं का सराहनीय सहयोग रहा।