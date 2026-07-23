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Moradabad News: गुप्त नवरात्र की नवमी पर भी मां बगलामुखी महायज्ञ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: गुप्त नवरात्रों की नवमी के अवसर पर आदि भवानी पीतांबरा मां बगलामुखी देवी के ट्रस्ट द्वारा जिगर कालोनी में समारोह आयोजित किया गया। सुबह गंगाजल से स्नान कराने के बाद माता का श्रृंगार किया गया। श्रद्धालुओं ने कीर्तन किया और हवन का आयोजन किया गया।

Moradabad News: गुप्त नवरात्र की नवमी पर भी मां बगलामुखी महायज्ञ

Moradabad News: आदि भवानी पीतांबरा मां बगलामुखी देवी श्री परिवार महायज्ञ समिति ट्रस्ट के जिगर कालोनी स्थित भवन में गुप्त नवरात्रों की नवमी की धूम रही। सिद्धपीठ गुरु/अध्यक्ष राजेंद्र पाल गुप्ता के सानिध्य में सुबह पीतांबरा मां बगलामुखी को गंगाजल से स्नान कराया गया। इसके बाद माता का भव्य श्रृंगार किया। कोषाध्यक्ष लक्ष्मी गुप्ता के सानिध्य में श्रद्धालु कीर्तन करते रहे। इसके बाद भवन परिसर में मां बगलामुखी का हवन किया गया। हवन अध्यक्ष राजेंद्र पाल गुप्ता ने कराया। संयोजक अमित सरीन सहित प्रेम ढ़ींगरा, सीता पाल, संजय सिंघल, इति सरीन, शुभम अग्रवाल, अंशुल, समीर पाल राहिल गुलाटी, शिवम, रचित, पुष्पेंद्र आदि रहे।

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