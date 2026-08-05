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Moradabad News: दो बच्चा जेब कतरों को भेजा सुधार गृह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: गांव के बाजार से जेब काट कर बाजार में हंगामा मचाने वाले गैंग के दो सदस्यों को थाना पुलिस ने पकड़ा। सभी को मुरादाबाद भेजा गया है।

Moradabad News: दो बच्चा जेब कतरों को भेजा सुधार गृह

Moradabad News: गांव के बाजार से जेब काट कर बाजार में हंगामा मचाने वाले बच्चों के गैंग के दो सदस्यों को थाना पुलिस ने पकड़ा। दोनों को मुरादाबाद के सुधार गृह भेजा गया है। थाना क्षेत्र के गांव कूरी रवाना में साप्ताहिक बाजार लगता है पुलिस ने बताया कि कई बाजार से सूचना मिल रही थी ,कि बाजार से लगातार लोगों की जेब काटी जा रही है। मंगलवार को थाना पुलिस सादे कपड़ो में बाजार में पहुंच कर तलाश शुरू की तो कामयाबी मिली। पुलिस ने मुरादाबाद डबल फाटक के पास रहने वाले दो बच्चों की तलाशी ली, जिसमें उनके पास से दस हजार रुपए बरामद हुए।

तभी सूचना मिली कि बाजार करने आए कई लोगों ने थाना पुलिस को पैसे चोरी होने की सूचना दी, पुलिस ने दोनो पर मामला दर्ज कर मुरादाबाद सुधार गृह को भेज दिया है।

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