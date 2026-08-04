Moradabad News: टेंपो चालक पर जानलेवा हमला कर 17 हजार की नकदी लूटी

Moradabad News: कटघर थाना क्षेत्र में दबंगों ने टेंपो चालक को घेरकर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपियों ने लाठी-डंडा, चाकू से उसे गंभीर घायल कर दिया। उससे 17 हजार 300 रुपये की नकदी भी लूट ली। कटघर पुलिस ने पांच नामजद और कुछ अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। थाना कटघर के गांव इमलाक निवासी राजा बजरी-बजरपुट का काम करता है। राजा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 31 जुलाई को रात 7:30 बजे वह अपना टेंपो से बजरी-बजरपुट डालने के बाद घर लौट रहा था। आरोप लगाया कि रास्ते में शाकिर हॉल के पास करिया उर्फ आदिल, फरीद, अमान विशाल, शहनवाज और कुछ अज्ञात लागों ने टेंपो को घेर कर रोक लिया।

आरोपियों ने जान से मारने की नियत से हमला कर दिया। आरोपी करिया उर्फ आदिल ने लोहे की रॉड से हमला किया जिससे नाक की हड्डी और दांत टूट गया। बाद में आरोपी फरीद ने चाकू से हमला किया और लाठी-डंडों से पीटा। चीखपुकार मचने पर आसपास के लोग एकत्रित हुए तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। राजा के अनुसार आरोपियों ने उसकी जेब से 17 हजार 300 रुपये की नकदी भी निकाल ली। मामले में पीड़ित ने एसएसपी से शिकायत की, जहां से एफआईआर के आदेश हुए। इस संबंध में एसएचओ कटघर शैलेंद्र कुमार ने बताया कि पांच नामजद और अज्ञात आरोपियों पर जानलेवा हमला, लूट समेत अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है।