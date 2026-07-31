Moradabad News: आरपी विद्या मंदिर में कल लगेगा निशुल्क हेल्थ कैंप
Moradabad News: स्योड़ारा के आरपी विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में 2 अगस्त को निशुल्क स्वास्थ्य कैंप का आयोजन होगा। इसमें दांतों और बालों की विशेष देखभाल के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा सलाह और दवाइयाँ दी जाएंगी। यह कैंप सुबह 10 से 2 बजे तक चलेगा, जिसमें ग्रामीणों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
Moradabad News: स्योड़ारा के आरपी विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में दो अगस्त को निशुल्क स्वास्थ्य कैंप का आयोजन होगा। जिसमें बच्चों के दांतों एवं बालों को लेकर निशुल्क परामर्श और दवाइयां वितरित की जाएगी। चिकित्सा शिविर को लेकर जोर-जोर से तैयारी की जा रही है। चिकित्सा शिविर में एमबीबीएस एमडी डीएम बच्चों के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आकाश सिंघल के अलावा दांतों एवं बालों की स्पेशलिस्ट डॉक्टर डॉक्टर पारुल गुप्ता शिविर में मरीजों का परीक्षण करेंगे। 2 अगस्त को सबेरे 10 बजे से 2 बजे तक शिविर का आयोजन होगा। शिविर को लेकर जोर-जोर से तैयारी की जा रही है ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण शिविर का लाभ उठा सके।
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