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Moradabad News: आरआरके विद्यालय में तीन दिवसीय निशुल्क दंत परीक्षण शिविर संपन्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: आरआरके विद्यालय में 21 से 23 जुलाई तक मौखिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए निशुल्क दंत परीक्षण और परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर कोठीवाल डेंटल कॉलेज और रिसर्च सेंटर के सहयोग से आयोजित किया गया। प्रधानाचार्या वंदना छाबड़ा ने शिविर का शुभारंभ किया और समापन पर चिकित्सकों को सम्मानित किया।

Moradabad News: आरआरके विद्यालय में तीन दिवसीय निशुल्क दंत परीक्षण शिविर संपन्न

Moradabad News: आरआरके विद्यालय में विद्यार्थियों के मौखिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 21 से 23 जुलाई तक तीन दिवसीय निशुल्क दंत परीक्षण और परामर्श शिविर आयोजित किया गया। शिविर का आयोजन विद्यालय प्रशासन ने कोठीवाल डेंटल कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर के वरिष्ठ दंत चिकित्सकों और पैरामेडिकल टीम के सहयोग से किया। शुभारंभ प्रधानाचार्या वंदना छाबड़ा ने किया। समापन अवसर पर प्रधानाचार्या ने चिकित्सकों की टीम को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया।

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