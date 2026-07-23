Moradabad News: आरआरके विद्यालय में तीन दिवसीय निशुल्क दंत परीक्षण शिविर संपन्न
Moradabad News: आरआरके विद्यालय में 21 से 23 जुलाई तक मौखिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए निशुल्क दंत परीक्षण और परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर कोठीवाल डेंटल कॉलेज और रिसर्च सेंटर के सहयोग से आयोजित किया गया। प्रधानाचार्या वंदना छाबड़ा ने शिविर का शुभारंभ किया और समापन पर चिकित्सकों को सम्मानित किया।
Moradabad News: आरआरके विद्यालय में विद्यार्थियों के मौखिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 21 से 23 जुलाई तक तीन दिवसीय निशुल्क दंत परीक्षण और परामर्श शिविर आयोजित किया गया। शिविर का आयोजन विद्यालय प्रशासन ने कोठीवाल डेंटल कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर के वरिष्ठ दंत चिकित्सकों और पैरामेडिकल टीम के सहयोग से किया। शुभारंभ प्रधानाचार्या वंदना छाबड़ा ने किया। समापन अवसर पर प्रधानाचार्या ने चिकित्सकों की टीम को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।