Moradabad News: जमीन का लालच देकर लाखों की धोखाधड़ी, तीन नामजद

Moradabad News: थाना क्षेत्र के गांव खजरा निवासी विक्रम सिंह ने अपने रिश्तेदार समेत तीन लोगों पर जमीन में साझेदारी दिलाने का झांसा देकर 8 लाख रुपये की ठगी करने का आरोप लगाया है। पीड़ित की शिकायत मिलने के बाद एसएसपी के आदेश पर तीन के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई है। पीड़ित ने दर्ज शिकायत में बताया कि आरोपियों ने सस्ती जमीन दिलाने और साझेदार बनाने का लालच देकर अलग-अलग तिथियों में नकद और बैंक खाते के माध्यम से कुल 8 लाख रुपये ले लिए तथा बाद में फर्जी एग्रीमेंट देकर रजिस्ट्री कराने में टालमटोल करते रहे। आरोप है जब पीड़ित ने रुपये वापस मांगे तो उसे बिजनौर बुलाकर धमकाया गया और मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गई।