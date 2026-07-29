Moradabad News: जमीन का लालच देकर लाखों की धोखाधड़ी, तीन नामजद
Moradabad News: गांव खजरा के विक्रम सिंह ने अपने रिश्तेदारों पर 8 लाख रुपये की ठगी का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ठगों ने जमीन में साझेदारी करने का झांसा देकर पैसे लिए और बाद में धोखाधड़ी की। एसएसपी के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की गई है और जांच शुरू हो गई है।
Moradabad News: थाना क्षेत्र के गांव खजरा निवासी विक्रम सिंह ने अपने रिश्तेदार समेत तीन लोगों पर जमीन में साझेदारी दिलाने का झांसा देकर 8 लाख रुपये की ठगी करने का आरोप लगाया है। पीड़ित की शिकायत मिलने के बाद एसएसपी के आदेश पर तीन के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई है। पीड़ित ने दर्ज शिकायत में बताया कि आरोपियों ने सस्ती जमीन दिलाने और साझेदार बनाने का लालच देकर अलग-अलग तिथियों में नकद और बैंक खाते के माध्यम से कुल 8 लाख रुपये ले लिए तथा बाद में फर्जी एग्रीमेंट देकर रजिस्ट्री कराने में टालमटोल करते रहे। आरोप है जब पीड़ित ने रुपये वापस मांगे तो उसे बिजनौर बुलाकर धमकाया गया और मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गई।
जांच में सामने आया कि आरोपियों ने रुपये लेने और साझेदारी की बात स्वीकार की गई लेकिन रकम वापस नहीं की गई, साथ ही धोखाधड़ी भी होना बताया गया, जिसके आधार पर आरोपियों के खिलाफ एसएसपी के आदेश पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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