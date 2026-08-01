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Moradabad News: आग पीड़ित परिवारों के साथ संवेदनशीलता से खड़ी है भाजपा : मनोज गुप्ता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: आग पीड़ित परिवारों के साथ संवेदनशीलता से खड़ी है भाजपा : मनोज गुप्ता आग पीड़ित परिवारों के साथ संवेदनशीलता से खड़ी है भाजपा : मनोज गुप्ता आग पीड़ि

Moradabad News: आग पीड़ित परिवारों के साथ संवेदनशीलता से खड़ी है भाजपा : मनोज गुप्ता

Moradabad News: कोतवाली क्षेत्र में लगी भीषण आग की घटना का भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने भी जायजा लिया। प्रभावित परिवारों से भेंट कर उनका कुशलक्षेम जाना कठिन समय में उन्हें साहस एवं संबल प्रदान किया। मनोज कुमार गुप्ता ने कहा कि इस अग्निकांड से प्रभावित प्रत्येक परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है। आवश्यकता पड़ी तो इस विषय को लखनऊ स्तर तक उठाकर पीड़ितों को शीघ्र राहत दिलाने का प्रयास किया जाएगा।

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