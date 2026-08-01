Moradabad News: आग पीड़ित परिवारों के साथ संवेदनशीलता से खड़ी है भाजपा : मनोज गुप्ता
Moradabad News: आग पीड़ित परिवारों के साथ संवेदनशीलता से खड़ी है भाजपा : मनोज गुप्ता आग पीड़ित परिवारों के साथ संवेदनशीलता से खड़ी है भाजपा : मनोज गुप्ता आग पीड़ि
Moradabad News: कोतवाली क्षेत्र में लगी भीषण आग की घटना का भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने भी जायजा लिया। प्रभावित परिवारों से भेंट कर उनका कुशलक्षेम जाना कठिन समय में उन्हें साहस एवं संबल प्रदान किया। मनोज कुमार गुप्ता ने कहा कि इस अग्निकांड से प्रभावित प्रत्येक परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है। आवश्यकता पड़ी तो इस विषय को लखनऊ स्तर तक उठाकर पीड़ितों को शीघ्र राहत दिलाने का प्रयास किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।