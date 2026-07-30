Moradabad News: कुंदरकी में हाईवे पर कार सवार युवकों ने ट्रक चालकों को पीटा
Moradabad News: बुधवार को रेलवे स्टेशन के पास पांच युवकों ने दो ट्रक चालकों के साथ मारपीट की। नाराज चालक ने विरोध करते हुए ट्रक सड़क पर खड़ा किया, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ। पुलिस ने मामला सुना, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित चालकों ने आरोपियों के खिलाफ न्याय की मांग की है।
Moradabad News: रेलवे स्टेशन के पास बुधवार को कार सवार पांच युवकों ने दो ट्रक चालकों के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। घटना से नाराज ट्रक चालकों ने विरोध स्वरूप अपना ट्रक सड़क के बीचों-बीच खड़ा कर दिया, जिससे कुछ देर के लिए आवागमन प्रभावित हो गया। बिलारी के गांव मुड़िया भीकम निवासी दो ट्रक चालक मुरादाबाद की ओर से ट्रक लेकर अपने गांव मुड़िया भीकम लौट रहे थे। रेलवे स्टेशन के पास पहुंचते ही पीछे से आई एक तेज रफ्तार कार ने ओवरटेक कर ट्रक रुकवा लिया। आरोप है कि कार से उतरे पांच युवकों ने गाली-गलौज शुरू कर दी और विरोध करने पर दोनों चालकों के साथ लात-घूंसों से मारपीट कर मौके से फरार हो गए।
घटना के बाद पीड़ित चालकों ने न्याय की मांग को लेकर ट्रक सड़क पर खड़ा कर पुलिस को सूचना दी। आरोप है कि सूचना पर पहुंची 112 पुलिस ने वाहन से नीचे उतरे बिना ही पीड़ितों की शिकायत सुनी। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और कुछ देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। पीड़ितों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
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