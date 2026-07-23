Moradabad News: जिला अस्पताल में हुआ टॉन्सिलेक्टमी का सफल ऑपरेशन
Moradabad News: फोटो::जिला अस्पताल में टांसिल की समस्या के निवारण को पहली बार ऑपरेशन करते डॉक्टर। मंडलीय जिला अस्पताल में गुरुवार को पहली टॉन्सिलेक्टमी सर्जरी सफलताप
Moradabad News: मंडलीय जिला अस्पताल में गुरुवार को पहली टॉन्सिलेक्टमी सर्जरी सफलतापूर्णक की गई। अस्पताल के मुख्य चिकित्साधीक्षक डॉ.प्रदीप वार्ष्णेय ने बताया कि ईएनटी सर्जन डॉ.विपुल कुशवाहा ने पहली बार यह सर्जरी की। टीम में डॉ.प्रदीप शर्मा आदि रहे। टॉन्सिलेक्टमी सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें गले के पीछे स्थित टॉन्सिल नामक ग्रंथियों को बाहर निकाल दिया जाता है। यह सर्जरी मुख्य रूप से बार-बार होने वाले टॉन्सिल के संक्रमण (टॉन्सिलाइटिस), सांस लेने में रुकावट (स्लीप एपनिया) या खर्राटों की समस्या से मरीज को राहत देने के लिए की जाती है।
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