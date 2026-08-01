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Moradabad News: सिलेंडर और केमिकल के ड्रम फटे, खुद पाइप लेकर दौड़े एसएसपी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: जिस मोमबत्ती फैक्ट्री में आग लगी, पहले वहां मयूर आइसक्रीम फैक्ट्री थी। अब इसमें अभिषेक इंटरप्राइजेज का मोमबत्ती का कार्य चल रहा था। आग लगने पर कई गैस सिलेंडर और केमिकल के ड्रम फटे। एसएसपी सतपाल अंतिल और अन्य अधिकारियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया।

Moradabad News: सिलेंडर और केमिकल के ड्रम फटे, खुद पाइप लेकर दौड़े एसएसपी

Moradabad News: जिस मोमबत्ती फैक्ट्री में आग लगी पहले वहां मयूर आइसक्रीम नाम से फैक्ट्री चलती थी। बाद में मालिक ने उसी में अभिषेक इंटरप्राइजेज नाम से मोमबत्ती की फैक्ट्री डाल दी थी। बताया गया कि जिस फैक्ट्री में आग लगी उसमें गैस सिलेंडर, केमिकल से भरे ड्रम आदि रखे थे। आग लगने पर करीब आठ सिलेंडर और केमिकल के ड्रम धमाके के साथ फटे। आग का भयानक रूप देख एसएसपी सतपाल अंतिल को समझते देर नहीं लगी कि यदि इस पर जल्द काबू न पाया गया तो मोहल्ले के कई घर चपेट में आ जाएंगे। ऐसे में एसएसपी सतपाल अंतिल, एसपी सिट कुमार रणविजय सिंह, एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह, एसपी ट्रैफिक सुभाष चंद्र गंगवार और एएसपी अभिनव द्विवेदी व सीओ कुलदीप कुमार गुप्ता ने खुद मोर्चा संभाला।

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