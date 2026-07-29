Moradabad News: दबंगों के खौफ से चूड़ी कारोबारी ने पलायन को लगाई मकान पर फ्लेक्सी
Moradabad News: जटपुरा के गांव में चूड़ी कारोबारी मुकेश कुमार और उसका परिवार दबंगों के डर से पलायन करने को मजबूर हैं। मुकेश, जो फिरोजाबाद का निवासी है, ने घर पर फ्लेक्सी लगाई है। इस घटना के पीछे जल निकासी को लेकर पड़ोसियों में हुआ विवाद है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की है।
Moradabad News: क्षेत्र के गांव जटपुरा में दबंगों के खौफ से चूड़ी कारोबारी परिवार समेत पलायन करने को मजबूर है, कारोबारी ने इसको लेकर फ्लेक्सी अपने मकान पर लगा दिया है। कई वर्षों से फिरोजाबाद निवासी मुकेश कुमार गांव जटपुरा में रहकर चूड़ियां बनाने व बेचने का काम कर रहा है, घटना 22 जुलाई की है, मुकेश कुमार किसी जरूरी काम से अपने पैतृक फिरोजाबाद गया हुआ था, घर पर बेटा अमन और और उसकी पत्नी मंजू थी ,रास्ते की जल निकासी को लेकर पड़ोसी जब्बार उसकी पत्नी मेहरुनिशा, रफी अहमद, नरगिस आदि मे झगड़ा हो गया था, पीड़ित की तहरीर पर थाना डिलारी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी जब्बार को गिरफ्तार कर विधिवत कार्यवाही कर दी थी।
चूड़ी कारोबारी मुकेश कुमार का कहना है कि दबंगों से अब परिवार को जान से मारने के लिए लगातार धमकियां मिल रही हैं, जिनके खौफ से अब परिवार मकान बेचकर पलायन करने को मजबूर है, इस संबंध में कार्यवाहक थाना प्रभारी डिलारी राजकुमार से बातचीत की गई ,उन्होंने बताया कि जल निकासी को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया था, जिसकी विधिवत कार्यवाही कर दी गई है,घर से पलायन की सूचना थाने में नहीं दी है।
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