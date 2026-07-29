Moradabad News: दबंगों के खौफ से चूड़ी कारोबारी ने पलायन को लगाई मकान पर फ्लेक्सी
Moradabad News: गांव जटपुरा में चूड़ी कारोबारी मुकेश कुमार परिवार समेत पलायन के लिए मजबूर है। दबंगों के धमकियों के कारण घर बेचना पड़ा। मुकेश की पत्नी और बेटे पर पड़ोसी के साथ झगड़ा हुआ था, जिससे मामला बढ़ गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, लेकिन परिवार अब खौफ में जी रहा है।
Moradabad News: क्षेत्र के गांव जटपुरा में दबंगों के खौफ से चूड़ी कारोबारी परिवार समेत पलायन करने को मजबूर है, कारोबारी ने इसको लेकर फ्लेक्सी अपने मकान पर लगा दिया है। कई वर्षों से फिरोजाबाद निवासी मुकेश कुमार गांव जटपुरा में रहकर चूड़ियां बनाने व बेचने का काम कर रहा है, घटना 22 जुलाई की है, मुकेश कुमार किसी जरूरी काम से अपने पैतृक फिरोजाबाद गया हुआ था, घर पर बेटा अमन और और उसकी पत्नी मंजू थी ,रास्ते की जल निकासी को लेकर पड़ोसी जब्बार उसकी पत्नी मेहरुनिशा, रफी अहमद, नरगिस आदि मे झगड़ा हो गया था, पीड़ित की तहरीर पर थाना डिलारी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी जब्बार को गिरफ्तार कर विधिवत कार्यवाही कर दी थी।
चूड़ी कारोबारी मुकेश कुमार का कहना है कि दबंगों से अब परिवार को जान से मारने के लिए लगातार धमकियां मिल रही हैं, जिनके खौफ से अब परिवार मकान बेचकर पलायन करने को मजबूर है, इस संबंध में कार्यवाहक थाना प्रभारी डिलारी राजकुमार से बातचीत की गई ,उन्होंने बताया कि जल निकासी को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया था, जिसकी विधिवत कार्यवाही कर दी गई है,घर से पलायन की सूचना थाने में नहीं दी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।