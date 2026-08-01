Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Moradabad News: मुहिम:कल से स्कूलों-मदरसों में लगेंगे गलघोंटू के टीके

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
Follow us on Google News
share

Moradabad News: कुछ जिलों में बच्चों में गलघोंटू के केस बढ़ने को देखते हुए प्रदेश भर में शुरू हो रहा विशेष अभियान कुछ जिलों में बच्चों में गलघोंटू के केस बढ़ने को देख

Moradabad News: मुहिम:कल से स्कूलों-मदरसों में लगेंगे गलघोंटू के टीके

Moradabad News: गलघोंटू (डिप्थीरिया) से बच्चों के पीड़ित होने के मामले कुछ जनपदों में बढ़ने को देखते हुए प्रदेश भर में इसके टीकाकरण का विशेष अभियान कल सोमवार से आरंभ होने जा रहा है। अभियान के अंतर्गत स्कूलों एवं मदरसों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंचकर बच्चों को गलघोंटू से बचाव का टीका लगाएंगी। मुरादाबाद के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ.कुलदीप सिंह ने बताया कि पिछले अभियान में आच्छादित होने से छूट गए स्कूलों व मदरसों में टीके लगेंगे। अभियान के दौरान अध्ययनरत बच्चों को डीपीटी बूस्टर, टीडी का टीका लगेगा। तीन, चार, छह व सात अगस्त को बच्चों का टीकाकरण होगा। अभियान में विश्व स्वास्थ्य संगठन, जेएसआई, यूनिसेफ, गाबी पीसीआई आदि संस्थाओं की सहभागिता रहेगी।

ये भी पढ़ें:तीन से सात अगस्त तक सभी स्कूलों एवं मदरसों में चलेगा टीडी टीकाकरण अभियान

पांच साल के करीब पांच हजार 537 बच्चों को डीपीटी बूस्टर डोज, 10 साल के नौ हजार 583 व 16 साल के छह हजार 243 बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य तय किया गया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Moradabad News Moradabad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।