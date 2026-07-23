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Moradabad News: कांवड़ मार्गों पर गंदगी से बढ़ी परेशानी, सफाई व्यवस्था पर उठे सवाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में सफाई व्यवस्था की बदहाली ने शासन की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सावन मास में कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और श

Moradabad News: कांवड़ मार्गों पर गंदगी से बढ़ी परेशानी, सफाई व्यवस्था पर उठे सवाल

Moradabad News: ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में सफाई व्यवस्था की बदहाली ने शासन की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सावन मास में कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और शासन की ओर से कांवड़ मार्गों पर विशेष सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद मूंढापांडे ब्लॉक क्षेत्र के कई कांवड़ मार्गों पर गंदगी, कूड़े के ढेर, जलभराव और कीचड़ की स्थिति बनी हुई है। इससे कांवड़ियों के साथ ही स्थानीय लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्षेत्र के डीलरा रायपुर, जगतपुर रामराय, अक्का डिलारी, चमरपुरा समेत कई गांवों में सड़क किनारे कूड़े-करकट के ढेर लगे हैं।

कई स्थानों पर पानी जमा होने से कीचड़ और दुर्गंध की समस्या भी बनी हुई है।भाजपा जिला पंचायत सदस्य अजयवीर सिंह ने ग्राम पंचायतों में सफाई व्यवस्था खराब होने के लिए ग्राम प्रधानों और सचिवों को जिम्मेदार ठहराया है। इस संबंध में एडीओ पंचायत देवेश कन्हैया ने बताया कि जिलाधिकारी ने संचारी रोगों को लेकर आयोजित बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गांव के अंदर या सड़क किनारे कचरा, कूड़ा अथवा पानी भरा मिला तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था को लेकर संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे।

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