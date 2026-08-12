Moradabad News: संदिग्ध हालात में राजमिस्त्री की मौत, बहन ने जताई हत्या की आशंका

Moradabad News: सिविल लाइंस के मऊ हरथला निवासी राजमिस्त्री की सोमवार रात संदिग्ध हालात में मौत हो गई। बहन ने सिविल लाइंस थाने पर पहुंचकर आशंका जताई कि उसके भाई की हत्या की गई है। उसका पत्नी से विवाद रहता था। जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मूल रूप से हापुड़ जिले के रम्पुरा निवासी राजा सागर(38) काफी समय से सिविल लाइंस के मऊ हरथला मे किराये पर रहकर राजमिस्त्री का काम करता था। परिवार में पत्नी दीपमाला, एक बेटा बांकुला और बेटी वंशिका हैं।

मंगलवार तड़के पत्नी दीपमाला राजा सागर को गंभीर हालत में लेकर जिला अस्पताल पहुंची, जहां देखते ही डॉक्टरों ने मृत घोषित कर शव मोर्चरी में रखवा दिया। बाद में राजा सागर की बहन मोनिका ने सिविल लाइंस थाने पर पहुंच कर बताया कि राजा का उसकी पत्नी से अक्सर झगड़ा होता रहता था। आशंका जताई कि पत्नी ने ही कुछ किया है, जिससे राजा की मौत हुई है। मोनिका ने पुलिस को प्रार्थनापत्र देकर पोस्टमार्टम कराने की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम को भेज दिया। एसएचओ सिविल लाइंस हरीश वर्धन सिंह ने बताया कि एक युवक की मौत हुई है। उसकी बहन ने कुछ आशंका जताई है। इसलिए शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी तथ्य सामने आएगा उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।