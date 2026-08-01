Moradabad News: पुरानी रंजिश में युवक पर हमला, ईंट से सिर फोड़ा, मुकदमा दर्ज
Moradabad News: पुरानी रंजिश के चलते एक युवक शुभम चौधरी पर गन्ने के खेत में हमला हुआ। आरोपी आकाश चौधरी ने शुभम पर ईंट से हमला किया और उसे गंभीर चोटें आईं। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत देकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
Moradabad News: पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम रामूवाला गनेश निवासी विवेक चौधरी ने कोतवाली में दी तहरीर में बताया कि 29 जुलाई की शाम करीब 5:30 बजे उसका भाई शुभम चौधरी गन्ने की फसल देखने खेत पर गया था। आरोप है कि पहले से घात लगाए बैठे गांव के आकाश चौधरी ने पीछे से ईंट से उसके सिर पर वार कर दिया। हमले में शुभम के सिर से खून बहने लगा।
आरोप है कि इसके बाद आरोपी ने शुभम के सीने पर भी ईंट से हमला किया और उसके बाएं हाथ की उंगलियों को दांतों से काट लिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। शोर सुनकर गांव के ओमपाल सिंह सहित अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। लोगों को आता देख आरोपी फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने पर परिजन घायल शुभम को उपचार के लिए काशीपुर स्थित एक निजी अस्पताल ले गए, जहां उसका इलाज कराया गया। अगले दिन पीड़ित पक्ष ने कोतवाली पहुंचकर आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी आकाश चौधरी के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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